華爾街先知示警 美「兩極化經濟」帶來風險
因準確預言2008年金融危機而聲名大噪的金融分析師惠特尼（Meredith Whitney），再次就美國經濟發出警告，認為美國當前由高階消費者驅動的「兩極化經濟」，可能帶來麻煩。
惠特尼19日接受美國媒體訪問時重申今年稍早預測，即美國逾半數家庭將面臨第二場失業衰退。惠特尼表示，美國經濟最脆弱一環，是僱用逾兩成美國勞工的飯店與休憩業，這些產業工作年薪通常低於6萬美元，就業數據開始惡化及關稅衝擊開始浮現時可能首當其衝。
惠特尼說：「我認為就業將是大麻煩。」惠特尼並表示，失業數據上升及通膨黏著的停滯性通膨，確實有在美國發生的可能性。
惠特尼去年底轉為看多Dollar General及Dollar Tree等1美元商店，但今年5月捨棄這看法，如今青睞「較高階零售商」，例如家得寶、沃爾瑪等，認為這些業者的顧客多半擁有屋主的身分。
惠特尼近20年前獲譽為「華爾街先知」，原因是她曾在全球金融危機爆發前看空銀行股。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言