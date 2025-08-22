華爾街先知示警 美「兩極化經濟」帶來風險

因準確預言2008年金融危機而聲名大噪的金融分析師惠特尼（Meredith Whitney），再次就美國經濟發出警告，認為美國當前由高階消費者驅動的「兩極化經濟」，可能帶來麻煩。

惠特尼19日接受美國媒體訪問時重申今年稍早預測，即美國逾半數家庭將面臨第二場失業衰退。惠特尼表示，美國經濟最脆弱一環，是僱用逾兩成美國勞工的飯店與休憩業，這些產業工作年薪通常低於6萬美元，就業數據開始惡化及關稅衝擊開始浮現時可能首當其衝。

惠特尼說：「我認為就業將是大麻煩。」惠特尼並表示，失業數據上升及通膨黏著的停滯性通膨，確實有在美國發生的可能性。

惠特尼去年底轉為看多Dollar General及Dollar Tree等1美元商店，但今年5月捨棄這看法，如今青睞「較高階零售商」，例如家得寶、沃爾瑪等，認為這些業者的顧客多半擁有屋主的身分。

惠特尼近20年前獲譽為「華爾街先知」，原因是她曾在全球金融危機爆發前看空銀行股。