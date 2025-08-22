亞洲富裕家族加碼加密幣

在數位資產後市看漲、主流接受度上升及主要市場監管朝有利方向發展帶動下，亞洲富裕家族及家族辦公室紛紛加碼投資加密幣，認為數位貨幣已成為投資組合不可或缺的一環。

路透報導，隨著亞洲高資產淨值投資人尋求提高加密幣曝險，財富經理人收到的諮詢已增加，加密幣交易所成交量持續快速成長，加密幣基金也備受追捧。財富經理人表示，亞洲客戶心態已改變，從數年前只想把一小部分投資配置於數位貨幣，轉變為如今視數位貨幣為必須投資標的，並持續探索提高投資報酬率的工具。

NextGen Digital Venture創辦人黃宇去年關閉旗下第一檔基金後，5月底在新加坡推出名為Next Generation Fund II的新加密幣多空股票基金。黃宇說：「我們短短數月就籌到逾1億美元，有限合夥人的反應持續振奮人心。」

瑞士投資銀行瑞銀（UBS）也透露，一些海外中國大陸家族辦公室，計劃提高加密幣曝險至投資組合的5%左右。瑞銀中國財富管理主管呂子傑說：「許多家族辦公室第二和第三代個人，已開始探究及參與虛擬幣。」

加密幣投資報酬率亮眼，以及美國在總統川普領導下監管走向對加密幣有利，是外界對這些資產興趣激增的原因。比特幣價格本月不斷改寫歷史新高，上周一度漲破12.4萬美元，21日盤中則在11.3萬美元附近遊走，過去半年上漲近兩成。

另一方面，香港最近通過穩定幣法規，也為市場對加密幣的熱情帶來推波助瀾效果。富達國際數位資產投資副總監黎樂知則指出，基於比特幣與股票和債券相關性很低，投資人逐漸視比特幣為規避總體不確定性的「投資組合多樣化工具」。

新加坡萬維數位家族辦公室（Revo Digital Family Office）投資長關旨斌透露，家族辦公室去年開始涉足比特幣指數股票型基金（ETF），但如今已開始了解直接持有加密幣不同之處。新加坡財管公司Lighthouse Canton也表示，一些經驗較豐富家族辦公室已開始採取市場中性策略，例如基差交易和套利。