沃爾瑪第2季獲利失色 拖累股價

美國零售巨人沃爾瑪（Walmart）調高全年財測，反映市占率提高和消費者支付更高價格，但因上季盈餘低於華爾街分析師預期，早盤股價下挫。

沃爾瑪21日公布，止於7月31日的年度第2季期間，營收年增4.8%至1,774億美元，優於FactSet訪調分析師預估的1,759億美元。但剔除一次性項目的每股盈餘（EPS）攀升1.5%至0.68美元，不如華爾街預期的0.73美元，這個情況也是三年來首見。消息傳出後，沃爾瑪早盤股價重摔近5%。

沃爾瑪調高全年度財測，如今估計全年淨營收增幅可達3.75%~4.75%，高於該公司原先預估的3%~4%。盈餘預測同步上修，每股盈餘目標區間從原估的2.50至2.60美元，小幅提高到2.52至2.62美元。

至於本季展望，沃爾瑪預期銷售將成長3.75%至4.75%，每股盈餘介於58至60美分之間，與分析師之前預估本季營收成長3.8%、每股盈餘57美分相符。

美國大型零售商財報季起跑至今，種種雜音轉移投資人對財報本身的注意力。目標百貨（Target）宣布撤換執行長，Lowe's宣布規模88億美元的收購計畫，家得寶（Home Depot）的財報數據則被房屋修繕生意受房市景氣影響的評論淹沒。

與本周已公布的大型零售同業比較，沃爾瑪營收成長紮實，美國同店銷售年增4.6%，日用品雜貨和保健項目表現尤佳。反觀目標百貨上季營收下滑1.9%，家得寶只微增1%。

沃爾瑪在美國擁有4,600個門市，第2季同品項物價比一年前上漲1.1%，較第1季的漲幅高出一倍多，但低於美國整體通膨率。

今年稍早，沃爾瑪主管即示警，預告將調漲部分商品價格，以抵銷進口關稅提高增加的成本。

沃爾瑪表示，雖已調降一些食物品項的售價，但整體而言，美國生鮮食品雜貨通膨率約1.5%；一般商品如服飾和電子裝置價格則下滑。

財務長雷尼受訪時說：「消費者有韌性。」他表示，沃爾瑪在所有收入客層的市占率持續全面擴增，尤其是手頭較寬裕的顧客。

分析師認為，這凸顯沃爾瑪聚焦「價值」和必需品的策略奏效，持續吸引購物者上門。