川普不爽全球最低稅負 OECD端三招盼美國息怒

經濟合作發展組織（OECD）已提出一系列調整全球最低稅負協議的措施，盼藉此確保美國企業不受制於這項140多個國家簽署的協議，進而舒緩美國對該國企業的憂慮。

根據彭博資訊取得、日期為8月13日的文件，OECD提議調整看待稅額扣抵的方式、簡化高實際稅率司法管轄地區跨國企業回報程序以給予最低稅負豁免，以及調整協議以承認其他符合資格的併行制度，特別是美國稅制。

換句話說，如果企業獲利已受制於嚴格稅法，最低稅負協議的基本措施將不適用於這些公司。OECD如今必須訂立資格標準，以判定美國和其他國家最低稅負法是否和OECD一樣嚴格。

全球最低稅負協議用意是確保所有司法管轄地區企業至少支付15%企業稅，但總統川普領導下的美國持續批評該協議對美國企業不公平，揚言懲罰實施最低稅負協議條款的國家。七大工業國（G7）6月做出讓步，全球最低稅負協議條款將「完全排除」美國企業，提出最新一系列措施目的是落實這項妥協。

OECD要求外界在9月5日前就提案發表意見，OECD將在9月稍晚的會議上展開討論。