美股早盤／失業救濟數據遜色 四大指數齊跌
投資人態度審慎，靜候聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞年會的演說，美股21日早盤四大指數同步挫低。
道瓊工業指數早盤下跌0.5%，標普500指數跌0.3%，那斯達克指數跌0.2%，費城半導體指數跌0.2%；台積電ADR跌0.2%、輝達逆勢漲0.5%。
美國上週初領失業救濟人數增加1.1萬至23.5萬人，為三個月來最大增幅，而持續請領人數更寫2021年來新高，顯示裁員潮可能加劇，勞動市場疲弱再添新跡象。
投資人擔心，科技股4月以來的反彈走勢太過頭了，而美國當局對科技業的干預日增，也引發憂慮。另外，鮑爾22日的演說，預料將為利率走勢提供指引。
Cité Gestion投資策略主管普拉薩指出，鮑爾傑克森洞演說前，眾人獲利了結、湧向安全資產，但這不表示科技股走勢告終，更不表示人工智慧（AI）題材落幕。
市場估計，Fed下月降息1碼的機率達80%，未來一年至少還會三度下調利率。但部分策略師警告，市場看法太過樂觀。
個股方面，沃爾瑪（Walmart）重挫4%，主因該公司獲利不如預期，為三年來首見。和同業相比，沃爾瑪商品漲幅極小，並承諾要維持低價。
