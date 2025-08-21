蘋果推無障礙主題短片 拍下手抖患者如何記錄生活
蘋果公司（Apple）向來注重無障礙應用，在iPhone等裝置上都可以看到為視障和聽障人士設計的輔助功能。今天蘋果推出以無障礙為主題的紀錄式短片「No Frame Missed」，記錄帕金森氏症患者的生命故事，展現iPhone運動模式與內建無障礙功能如何幫助手部顫抖的患者。
導演阿莫若索（Renato Amoroso）透過這部短片（https://www.youtube.com/watch?v=hEalzEnT70k），追蹤記錄4名帕金森氏症患者使用iPhone 16 Pro運動模式與語音控制功能，拍攝穩定影片的過程。片中展示的iOS無障礙功能還包括語音控制、觸控調節，以及健康App中的「用藥」。
在短片中，電影製作者布瑞特（Brett）在37歲被診斷出帕金森氏症後，逐漸停止拍攝，但他透過iPhone運動模式，記錄了兒子第一次騎腳踏車的珍貴時刻。
此外，Google今天宣布新一代手機Pixel 10系列將在台灣上市時，也特別展示為輔助視障人士而設計的「引導入鏡」功能，當拍攝目標入鏡時，系統會透過語音和震動通知，引導拍攝者按下快門。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言