Fed主席全球央行年會演說前 亞股走勢不一

中央社／ 香港21日綜合外電報導
亞洲股巿今天觀望氣氛濃厚，主要指數走勢不一。圖／歐新社
在明天可望暗示美國降息動向的重大演說前，亞洲股巿今天觀望氣氛濃厚，主要指數走勢不一。

法新社報導，抗拒美國總統川普公開要求降息的聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）定於明天在懷俄明州舉行的全球央行年會發表演說。

上週數據顯示美國通膨方向不一，意味聯準會是否一如諸多投資人預期於9月降息仍有不確定性。

全球經濟面臨各種障礙，投資人憂心科技股漲勢恐無以為繼，主要科技業者股價近日出現賣壓，這是經濟不確定性進一步加劇的跡象。

澳洲激石集團有限公司（Pepperstone GroupLimited）研究策略師阿西里（Ahmad Assiri）在報告中說，昨天科技股下挫「看起來更像獲利了結，而非對走勢有新想法」。

「科技股起伏顯示進入冷卻期，而不是配置上全盤轉變。」

日股基準日經指數今天收跌0.7%，來到42610.17點。港股恆生指數收跌0.2%，來到25104.61點。上證指數收漲0.1%，來到3770.78點。

至於其他亞股，首爾、雪梨、威靈頓、新加坡和台北股巿都收漲。曼谷和雅加達股市則是收跌。

