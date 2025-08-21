政治干預烏雲罩頂！FT籲美歐英央行在傑克森洞年會作3大宣示

全球央行年會自21日起在美國懷俄明州傑克森洞舉行三天，聯準會（Fed）主席鮑爾訂22日出席致詞。金融時報（FT）社評呼籲，今年主要央行決策官員必須正視三大問題，並作出嚴正的宣示。

去年參與傑克森洞會議的央行官員顯得低調而自信，當時歐美通膨已從疫後高峰大幅回落，就業市場強健，降息循環剛啟動。然而，今年的會議卻充斥著焦慮感，美、歐、英央行決策官員如今貨幣政策路線分道揚鑣，且各自面臨棘手決定。

在美國，Fed政策利率居高不下，正壓縮經濟成長，川普2.0關稅推升物價的壓力日益顯䚑，這可能導致聯邦公開市場操作委員會（FOMC）9月會議激辯應否降息。

在歐元區，歐洲央行（ECB）擔心全球貿易戰可能導致通膨率升破2%目標，而且超標一段時日。ECB自去年6月迄今已大砍基準利率整整2個百分點。

英國近幾個月來通膨率勁揚，7月躍上3.8%，反映能源價格、基本工資和薪資稅齊揚，這使英國央行（BoE）決策官員對是否應忽略一次性物價水準升高，意見分歧。

因此，美、歐、英央行決策官員都面臨貨幣決策左右為難，必須在今年傑克森洞央行會議上，開始設法解決下列三大問題：

一、重申貨幣決策獨立自主

在美國總統川普頻頻脅迫Fed降息的壓力下，鮑爾應強調捍衛央行決策獨立。萬一Fed受政治力干擾，獨立性和公信力受損，可能導致全球金融市場動盪。

不獨美國，其他先進經濟體也有公共債務高和借貸成本上揚的問題，經濟學家擔心，這可能導致各國政府向央行施壓，要求放鬆貨幣政策，以減輕政府債負。

二、解決經濟數據品質惡化問題

美國本月發布的7月非農新增就業人數遠低於預期，5月和6月數據更大幅下修，川普因懷疑數據造假，憤而開除勞工部統計局長。

這此事件反映先進國家疫後調查回覆率普遍走下坡，以及統計部門預算大砍的通病。這讓各國央行貨幣政策冒著一大風險：可能根據不可靠的統計數據作重要決策。

貨幣決策官員應公開聲明，支持分配更多資源給獨立的統計機構，並合作研究最佳解決方案，以替代的數據來源補強資訊缺口。

三、改善對政府政策通膨效應的評估能力

央行決策官員也務必思考，如何改善央行對政府政策如何影響通膨的評估能力。此刻，政府的稅務、支出和進口關稅政策，對經濟的衝擊正迅速顯現，快得讓央行來不及以遲鈍的傳統貨幣政策工具加以補救。隨著政府干預愈來愈頻繁，央行必須確定自己具備所需的知識庫以及工具，以便預測政治、政策與經濟之間的連動關係。

總之，央行官員必須在會中強調決策獨立自主、分享對如何因應當前種種挑戰的洞見，並設法適應瞬息萬變的政治經濟局勢。主要央行或許面臨各不相同的利率抉擇，但在政治菁英的經濟與外交決定變化莫測之際，傑克森洞年會提供央行一個難得的全球舞台，展現穩重、一貫、以細節驅動的領導風範。