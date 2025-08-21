增加小連休！南韓擬引進「快樂星期一」制度 估促進單日消費達435億

為刺激內需經濟，韓國政府正在評估導入「快樂星期一」制度，也就是將部分國定假日改為統一星期一放假，預估可促進全國單日消費支出達2.1兆韓元（約新台幣435億元）。

韓國政府去年就提出導入快樂星期一制度的想法，但之後因為緊急戒嚴事件導致國政停擺、政權交替等，是否真會導入目前還是未知數。

若導入快樂星期一制度，部分國定假日將不再訂為特定日期，而是改為特定週的星期一，形成3天小連休，例如將5月5日兒童節改為每年5月第一個星期一休假。美國、日本都已導入類似制度。

根據當局從去年12月至今年4月進行的國定假日改善方案研究，若導入快樂星期一制度，小連休可能增加國內旅行需求，宿泊、外食、交通、文化消費等相關產業需求都將擴大，有助家庭消費增加及觀光產業活化等促進內需成長的效果，形成創造就業機會、增加所得等正面循環結構。

研究指出，快樂星期一制度預計將創造單日2兆1039億韓元的消費支出；隨之而來的生產額則約3兆7954億韓元，附加價值達1兆6957億韓元。以信用卡消費來看，導入新制可帶來個人消費者平均9.95%的消費增幅。

不過，三一節、光復節等具有歷史意義的國慶日將不列入快樂星期一制度的調整範圍，可能調整兒童節、顯忠日及韓文節等節日，光是這3個節日進行調整，就將帶來超過6.3兆韓元的消費，同時也預期提升勞工生活品質及減少企業對年假未休補償的成本。