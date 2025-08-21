微軟11月起取消企業授權折扣 客戶價格推估可能漲至少6%

微軟上周表示，11月起將停止提供企業版的微軟365生產力軟體訂閱與其他雲端應用方案折扣，據推估，微軟客戶的價格可能被調漲6%-12%。微軟合作夥伴估算的影響幅度則介於3%-14%。

微軟12日公告，11月1日起將對透過大量授權方案採購的線上服務，採取價格標準化的措施，「這項更新為建立在 Azure等服務已實施的一致定價模型之上，反映我們持續承諾提高所有購買管道的透明度和一致性」。

這次價格調整將適用於員工數足以適用A、B、C、D等級價格水準的企業，生效範圍為企業在11月1日之後新採購的網路服務內容，以及企業在11月1日之後更新的合約。

CNBC報導，瑞銀分析師團隊指出，微軟的合作夥伴NexusTek產品長庫希瑞爾（Jay Cuthrell）認為，微軟客戶的價格漲幅可能介於6%-12%，其他合作夥伴推算的影響介於3%-14%。

顧問業者UpperEdge業務主管曼斯菲德（Adam Mansfield）表示，一些客戶可能同意支付更高的價格，以繼續使用微軟的服務、而非轉向替代選擇，也可能減少訂購微軟其他領域的服務，例如Azure雲端基礎設施。

主要客戶為小企業的資訊科技（IT）服務供應商Sourcepass資深副總裁泰勒（Nathan Taylor）說，企業在折扣結束後，或許還能以一種方式支付較低的價格：透過雲端代理商採購，而非直接向微軟購買。他說，Sourcepass還沒收到許多微軟價格調漲的引導諮詢，「這項資訊要花一段時間才會散布到整體產業」。

瑞銀也認為，微軟這項價格調整可能已納入最新財測。微軟365商業版的授權成長（seat growth）2023年來一直都低於10%，該公司希望藉由銷售Copilot附加服務、把部分客戶轉向更昂貴的方案，提高每個授權的進帳營收。