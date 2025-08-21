快訊

川普最快本周祭晶片關稅 專家點名1企業是贏家：台積電恐付更高代價

為柯文哲刪羈押事由？黃國昌提案修刑訴法 法務部怒：縱容罪犯串證

博愛座走入歷史！交通部公布「優先席」圖示、新增1類圖案

聽新聞
0:00 / 0:00

微軟11月起取消企業授權折扣 客戶價格推估可能漲至少6%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
微軟11月起將停止提供企業版的微軟365生產力軟體訂閱與其他雲端應用方案折扣。路透
微軟11月起將停止提供企業版的微軟365生產力軟體訂閱與其他雲端應用方案折扣。路透

微軟上周表示，11月起將停止提供企業版的微軟365生產力軟體訂閱與其他雲端應用方案折扣，據推估，微軟客戶的價格可能被調漲6%-12%。微軟合作夥伴估算的影響幅度則介於3%-14%。

微軟12日公告，11月1日起將對透過大量授權方案採購的線上服務，採取價格標準化的措施，「這項更新為建立在 Azure等服務已實施的一致定價模型之上，反映我們持續承諾提高所有購買管道的透明度和一致性」。

這次價格調整將適用於員工數足以適用A、B、C、D等級價格水準的企業，生效範圍為企業在11月1日之後新採購的網路服務內容，以及企業在11月1日之後更新的合約。

CNBC報導，瑞銀分析師團隊指出，微軟的合作夥伴NexusTek產品長庫希瑞爾（Jay Cuthrell）認為，微軟客戶的價格漲幅可能介於6%-12%，其他合作夥伴推算的影響介於3%-14%。

顧問業者UpperEdge業務主管曼斯菲德（Adam Mansfield）表示，一些客戶可能同意支付更高的價格，以繼續使用微軟的服務、而非轉向替代選擇，也可能減少訂購微軟其他領域的服務，例如Azure雲端基礎設施。

主要客戶為小企業的資訊科技（IT）服務供應商Sourcepass資深副總裁泰勒（Nathan Taylor）說，企業在折扣結束後，或許還能以一種方式支付較低的價格：透過雲端代理商採購，而非直接向微軟購買。他說，Sourcepass還沒收到許多微軟價格調漲的引導諮詢，「這項資訊要花一段時間才會散布到整體產業」。

瑞銀也認為，微軟這項價格調整可能已納入最新財測。微軟365商業版的授權成長（seat growth）2023年來一直都低於10%，該公司希望藉由銷售Copilot附加服務、把部分客戶轉向更昂貴的方案，提高每個授權的進帳營收。

客戶 調漲 折扣

延伸閱讀

偽造文件誤導市場 群聯澄清：Windows 11 更新為主因、已啟動法律行動

關稅衝擊無薪假增加 立委促勞動部推無息貸款方案

AI商機帶動 DIGITIMES：四大CSP今年資本支出逾3500億美元

AI商機帶動四大CSP 今年資本支出年增逾4成、突破3,500億美元

相關新聞

美頂級露營車助長森林砍伐 印尼婆羅洲島雨林受威脅

根據環境保護非營利組織的新調查，來自部分美國頂級露營車品牌的熱帶木材需求，正在助長印尼婆羅洲（Borneo）島的森林砍伐...

微軟11月起取消企業授權折扣 客戶價格推估可能漲至少6%

微軟上周表示，11月起將停止提供企業版的微軟365生產力軟體訂閱與其他雲端應用方案折扣，據推估，微軟客戶的價格可能被調漲...

Meta凍結AI部門招聘 投資人憂人事成本拖累股東回報

Meta公司證實，大舉延攬超過50名人工智慧（AI）研究人員和工程師後，已凍結AI事業的人事。

機上「座位不靠窗」卻當靠窗加收錢！達美與聯合航空遭集體訴訟

美國達美航空與聯合航空19日分別在紐約與舊金山的聯邦法院遭人提起集體訴訟，指控兩家公司明知部分座位並非真正靠窗，卻仍向乘...

高盛點名台幣和韓元 美元疲軟下最具吸引力

高盛集團表示，高息差新興市場貨幣仍然容易受到經濟成長憂慮的影響，但在美元走弱的基本預期下，套息策略將能有好表現。

川普關稅政策衝擊！索尼調升PS5美國售價

日本電玩遊戲機大廠索尼宣布，明天起將調漲PlayStation 5（PS5）遊戲主機在美國售價約50美元。在應對電玩市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。