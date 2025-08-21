Meta凍結AI部門招聘 投資人憂人事成本拖累股東回報

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Meta重金招募AI人才已告一段落。路透
Meta公司證實，大舉延攬超過50名人工智慧（AI）研究人員和工程師後，已凍結AI事業的人事。

Meta發言人表示，這是「基本的組織規畫：完成招募、年度預算和規畫後，為我們的新超級智慧計畫建立穩固的架構」。

上周起生效的人事凍結，適逢Meta更大規模的部門重組，也禁止現有員工在部門內部跨團隊調動。凍結將持續多久，內部並未說明。

外電報導，對外招聘可能仍有例外情況，但必須獲得Meta AI長汪滔（Alexandr Wang）的批准。

據報導，Meta最近的重組，將AI業務分為四個團隊：一是專注於超級智慧的「TBD Lab」，納入大部分新聘人員；二是開發AI產品；三是負責基礎設施；四則專注於長期與探索性更高的計畫，稱為「基礎AI研究」（Fundamental AI Research）。

這四個團隊都隸屬於「Meta超級智慧實驗室」，名稱反映出執行長祖克柏近期強調，要打造在認知發展上能超越最聰明人類的電腦系統。

投資人日益憂心科技巨人AI建設成本太高，成了本周科技股遭拋售的主因。摩根士丹利分析師在8月18日的研究報告中警告，Meta和Google為延攬AI人才而快速攀升的配股薪酬，可能有損透過庫藏股回饋股東的能力。分析師寫道，大手筆的人才支出「可能帶來AI的突破並創造巨大價值，但也可能在沒有明確創新成果的情況下稀釋股東價值」。

