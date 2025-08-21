機上「座位不靠窗」卻當靠窗加收錢！達美與聯合航空遭集體訴訟

美國達美航空與聯合航空19日分別在紐約與舊金山的聯邦法院遭人提起集體訴訟，指控兩家公司明知部分座位並非真正靠窗，卻仍向乘客收取額外費用，各自售出超過100萬個實際上沒有窗戶的「靠窗座位」。

紐約時報報導，訴狀指出，達美與聯合旗下的部分波音737、波音757及空中巴士A321等機型，通常因空調管道或電氣元件配置，至少有一個標示為「靠窗」的座位其實只是靠牆。但兩家航空公司即便明知某些座位沒有窗戶，仍「刻意」將「每個靠牆座位」標示為「靠窗座位」。

報導指出，購買基本經濟艙機票的乘客。若要挑選靠窗座位，達美航空可能多收70美元（台幣約2150元）以上；聯合航空國內線可能需多付50美元（台幣約1535元）以上，國際航班更可能高達100美元（台幣約3071元）。

相比之下，美國航空與阿拉斯加航空等同樣使用這些機型的公司，若座位並非真正靠窗，會在選位過程中事先告知乘客。

代表律師格林鮑姆（Carter Greenbaum）受訪時表示，聯合與達美完全可以採取同樣做法。他說：「我們希望追究聯合航空和達美的責任，因為他們向顧客收取額外費用，卻未提供應有產品，並誤導顧客產品實際內容。」

格林鮑姆補充指出：「他們販售的是靠窗座位，結果卻讓乘客坐在牆邊。」訴狀要求退還所有相關乘客被收取的額外費用，並尋求懲罰性賠償。達美拒絕置評，聯合則尚未回應。