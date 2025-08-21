快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

機上「座位不靠窗」卻當靠窗加收錢！達美與聯合航空遭集體訴訟

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國達美航空與聯合航空19日分別遭人提起集體訴訟，指控兩公司向乘客收取額外費用，售出實際上不靠窗的「靠窗座位」。示意圖。路透
美國達美航空與聯合航空19日分別遭人提起集體訴訟，指控兩公司向乘客收取額外費用，售出實際上不靠窗的「靠窗座位」。示意圖。路透

美國達美航空與聯合航空19日分別在紐約與舊金山的聯邦法院遭人提起集體訴訟，指控兩家公司明知部分座位並非真正靠窗，卻仍向乘客收取額外費用，各自售出超過100萬個實際上沒有窗戶的「靠窗座位」。

紐約時報報導，訴狀指出，達美與聯合旗下的部分波音737、波音757及空中巴士A321等機型，通常因空調管道或電氣元件配置，至少有一個標示為「靠窗」的座位其實只是靠牆。但兩家航空公司即便明知某些座位沒有窗戶，仍「刻意」將「每個靠牆座位」標示為「靠窗座位」。

報導指出，購買基本經濟艙機票的乘客。若要挑選靠窗座位，達美航空可能多收70美元（台幣約2150元）以上；聯合航空國內線可能需多付50美元（台幣約1535元）以上，國際航班更可能高達100美元（台幣約3071元）。

相比之下，美國航空與阿拉斯加航空等同樣使用這些機型的公司，若座位並非真正靠窗，會在選位過程中事先告知乘客。

代表律師格林鮑姆（Carter Greenbaum）受訪時表示，聯合與達美完全可以採取同樣做法。他說：「我們希望追究聯合航空和達美的責任，因為他們向顧客收取額外費用，卻未提供應有產品，並誤導顧客產品實際內容。」

格林鮑姆補充指出：「他們販售的是靠窗座位，結果卻讓乘客坐在牆邊。」訴狀要求退還所有相關乘客被收取的額外費用，並尋求懲罰性賠償。達美拒絕置評，聯合則尚未回應。

台幣 紐約時報 美國航空

延伸閱讀

國內線陸續恢復 民航局：離島今加班、放大機型共30架次

她高空中嚴重上吐下瀉釀「生化危機」 後續航班因此取消超糗

影／航班驚掛「7700」緊急代碼返桃機！長榮航空曝原因 民航局將依程序調查

影／又是波音787！聯航客機高空「引擎失效」 機師Mayday求救音檔曝光

相關新聞

金融時報：中國高層不滿盧特尼克「上癮」說 出手阻擋陸企採購H20晶片

美國商務部長盧特尼克7月中受訪時表示，華府放行輝達中國特供版H20晶片的目的，是希望中國開發商對美國技術「上癮」，藉此延...

微軟11月起取消企業授權折扣 客戶價格推估可能漲至少6%

微軟上周表示，11月起將停止提供企業版的微軟365生產力軟體訂閱與其他雲端應用方案折扣，據推估，微軟客戶的價格可能被調漲...

Meta凍結AI部門招聘 投資人憂人事成本拖累股東回報

Meta公司證實，大舉延攬超過50名人工智慧（AI）研究人員和工程師後，已凍結AI事業的人事。

機上「座位不靠窗」卻當靠窗加收錢！達美與聯合航空遭集體訴訟

美國達美航空與聯合航空19日分別在紐約與舊金山的聯邦法院遭人提起集體訴訟，指控兩家公司明知部分座位並非真正靠窗，卻仍向乘...

高盛點名台幣和韓元 美元疲軟下最具吸引力

高盛集團表示，高息差新興市場貨幣仍然容易受到經濟成長憂慮的影響，但在美元走弱的基本預期下，套息策略將能有好表現。

川普關稅政策衝擊！索尼調升PS5美國售價

日本電玩遊戲機大廠索尼宣布，明天起將調漲PlayStation 5（PS5）遊戲主機在美國售價約50美元。在應對電玩市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。