高盛點名台幣和韓元 美元疲軟下最具吸引力

高盛集團表示，高息差新興市場貨幣仍然容易受到經濟成長憂慮的影響，但在美元走弱的基本預期下，套息策略將能有好表現。

策略師Teresa Alves撰寫報告指出，隨著美國前端殖利率走低，以及基準貨幣走強，表現落後的亞洲貨幣，與在拉丁美洲（LatAm）以及中東歐與中東非洲（CEEMEA）表現強勁高息差新興貨幣之間的差距，會逐步縮小。

她認為，亞洲貨幣對該投行預測的人民幣升值和美國前端殖利率下滑情境最為敏感。其中，高盛對韓元和台幣的觀點最為積極，預計泰銖將表現落後。

如果關稅結果能較預期溫和，她看好印度盧比的升值趨勢能持續。