川普關稅政策衝擊！索尼調升PS5美國售價

中央社／ 舊金山20日綜合外電報導
日本電玩遊戲機大廠索尼宣布，明天起將調漲PlayStation 5（PS5）遊戲主機在美國售價約50美元。路透

日本電玩遊戲機大廠索尼宣布，明天起將調漲PlayStation 5（PS5）遊戲主機在美國售價約50美元。在應對電玩市場緩慢復甦的同時，索尼還面臨美國關稅可能導致成本上漲的威脅。

路透社報導，索尼（Sony）今天在官方部落格發文表示，3款PS5主機售價都將有類似漲幅，其中最昂貴的PS5 Pro預估會漲到749.99美元（約新台幣2萬2816元）。

美國總統川普先前宣布，對中國、日本等全球製造中心的進口商品全面加徵關稅，引發外界擔憂供應鏈中斷及原料成本攀升，索尼因此調整PS5價格。

索尼今年4月已在多個歐洲市場調漲PS5售價。競爭對手微軟（Microsoft）的Xbox則自5月起，陸續在美國、歐洲、澳洲與英國等地調升遊戲機及配件價格。

遊戲機原本被視為今年電玩市場成長的主要推力，原因包括遊戲開發商Take-Two Interactive推出重量級新作「俠盜獵車手6」（Grand Theft Auto VI）以及任天堂（Nintendo）Switch 2陸續登場。

然而，隨著遊戲機售價調漲，加上備受矚目的「俠盜獵車手6」延至明年上市，使遊戲產業成長速度面臨不確定性。

索尼今天強調，其他市場的PS5售價維持不變，周邊配件價格也不會調整。

相關新聞

金融時報：中國高層不滿盧特尼克「上癮」說 出手阻擋陸企採購H20晶片

美國商務部長盧特尼克7月中受訪時表示，華府放行輝達中國特供版H20晶片的目的，是希望中國開發商對美國技術「上癮」，藉此延...

微軟11月起取消企業授權折扣 客戶價格推估可能漲至少6%

微軟上周表示，11月起將停止提供企業版的微軟365生產力軟體訂閱與其他雲端應用方案折扣，據推估，微軟客戶的價格可能被調漲...

Meta凍結AI部門招聘 投資人憂人事成本拖累股東回報

Meta公司證實，大舉延攬超過50名人工智慧（AI）研究人員和工程師後，已凍結AI事業的人事。

機上「座位不靠窗」卻當靠窗加收錢！達美與聯合航空遭集體訴訟

美國達美航空與聯合航空19日分別在紐約與舊金山的聯邦法院遭人提起集體訴訟，指控兩家公司明知部分座位並非真正靠窗，卻仍向乘...

高盛點名台幣和韓元 美元疲軟下最具吸引力

高盛集團表示，高息差新興市場貨幣仍然容易受到經濟成長憂慮的影響，但在美元走弱的基本預期下，套息策略將能有好表現。

