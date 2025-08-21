川普關稅政策衝擊！索尼調升PS5美國售價
日本電玩遊戲機大廠索尼宣布，明天起將調漲PlayStation 5（PS5）遊戲主機在美國售價約50美元。在應對電玩市場緩慢復甦的同時，索尼還面臨美國關稅可能導致成本上漲的威脅。
路透社報導，索尼（Sony）今天在官方部落格發文表示，3款PS5主機售價都將有類似漲幅，其中最昂貴的PS5 Pro預估會漲到749.99美元（約新台幣2萬2816元）。
美國總統川普先前宣布，對中國、日本等全球製造中心的進口商品全面加徵關稅，引發外界擔憂供應鏈中斷及原料成本攀升，索尼因此調整PS5價格。
索尼今年4月已在多個歐洲市場調漲PS5售價。競爭對手微軟（Microsoft）的Xbox則自5月起，陸續在美國、歐洲、澳洲與英國等地調升遊戲機及配件價格。
遊戲機原本被視為今年電玩市場成長的主要推力，原因包括遊戲開發商Take-Two Interactive推出重量級新作「俠盜獵車手6」（Grand Theft Auto VI）以及任天堂（Nintendo）Switch 2陸續登場。
然而，隨著遊戲機售價調漲，加上備受矚目的「俠盜獵車手6」延至明年上市，使遊戲產業成長速度面臨不確定性。
索尼今天強調，其他市場的PS5售價維持不變，周邊配件價格也不會調整。
