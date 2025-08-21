貝萊德：美股雖然受到政策不確定性與供應鏈干擾 但仍將領漲全球
貝萊德指出，美股第2季財報持續優於市場預期，美股重回歷史高點，歐股則因市場預期烏克蘭可能達成停火協議而表現優異。展望未來，貝萊德將密切關注美國通貨膨脹數字，觀察關稅影響是否進一步擴散，以及成長放緩是否有助於緩解服務業通膨。
就投資策略來說，貝萊德認為，政策不確定性與供應鏈干擾正在拖累美國短期經濟成長，增加經濟緊縮的風險。不過，美股仍有望重拾全球領先地位，因為人工智慧（AI）主題短期內持續支撐企業獲利，並可能成為長期生產力提升的驅動力。
貝萊德指出，在追求超額報酬時必須更謹慎，必須找出需承擔的風險。這些因素包括監管變化對企業獲利的潛在影響、發現市場可能反彈的擁擠部位，以及在市場承壓時期提供流動性的機會。
貝萊德看好基礎建設類股，因為相對評價相當具有吸引力，且受惠於當前的重大趨勢。隨著銀行縮減放貸規模，私募信用債有望搶占市場市占，且報酬潛力有吸引力。
貝萊德看好新興市場整體優於成熟市場，但兩者都需謹慎精選標的。新興市場正處於重大趨勢交會點，如印度，提供較佳的投資機會；在成熟市場中，貝萊德看好日本，因為受惠於通貨膨脹回歸與企業改革，投資前景持續看好。
在債券方面，由於美國關稅可能推升通膨，貝萊德對美國短天期通膨連結債券維持加碼立場。考量到信用利差收緊，美國以外的成熟市場公債表現優，可望勝過全球投資等級債。
