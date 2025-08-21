金融時報：中國高層不滿盧特尼克「上癮」說 出手阻擋陸企採購H20晶片

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國商務部長盧特尼克6月5日在美國眾議院撥款委員會的聽證會上作證。路透
美國商務部長盧特尼克7月中受訪時表示，華府放行輝達中國特供版H20晶片的目的，是希望中國開發商對美國技術「上癮」，藉此延緩中國自行開發的能力。金融時報21日報導，北京方面認為這番言論帶有「侮辱性」，因此對H20晶片的銷售採取限制措施。

盧特尼克當時接受CNBC採訪時表示：「我們不賣給他們最上等的、次等的，甚至不是第三等的。」他補充指出：「你要賣給中國人足夠的產品，讓他們的開發者對美國技術生態上癮，這是我們的戰略思維。」

據知情人士透露，盧特尼克的言論促使中國網信辦、國家發改委以及工信部等監管機構展開行動，試圖阻止中國科技公司採購H20晶片。

2名知情人士透露，中國部分高層認為盧特尼克的說法帶有「侮辱性」，促使決策者尋找方法限制中國科技企業購買H20。結果，中國多家科技公司暫緩甚至大幅縮減了訂單。

金融時報說，中方此舉對輝達造成衝擊。輝達執行長黃仁勳7月造訪北京，承諾將在中國保持競爭力。2名知情人士透露，黃仁勳受到熱烈接待後，輝達收到了中國客戶大量訂單，以致通知晶片製造合作夥伴台積電重啟H20生產線。

儘管中國監管部門近年來鼓勵更多使用國產晶片，但從阿里巴巴到字節跳動等科技巨頭均表示，若沒有輝達晶片，其AI開發將受影響，削弱中國在與美國的技術競賽中的勝算。一名知情人士表示：「盧特尼克的講話給了多個監管部門進一步理由，加強推動科技公司採用中國國產晶片的力度。」

金融時報指出，盧特尼克受訪一周後，中國網信辦即向字節跳動、阿里巴巴等大型科技公司發出所謂「窗口指導」的非正式通知，以安全考量為由，要求停止新增H20訂單。

