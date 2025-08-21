挖角大戰喊卡！Meta祖克柏凍結AI人才招募 投資人憂泡沫風險

美國科技巨頭Meta數月來砸大錢挖角50多位人工智慧（AI）人才，近日卻急踩剎車，知情人士透露，Meta上周起凍結AI部門招募。此舉正值市場對AI泡沫疑慮升溫之際，美股科技股近來持續下挫，反映投資人擔心在AI投入龐大資金卻尚未帶來實質回報。

華爾街日報引述知情人士指出，Meta這波凍結令不僅暫停招募外部AI研究員與工程師，同時禁止AI部門員工在內部團隊調動，而且並未說明凍結令的期限長短。若要例外聘用新人，必須經過其AI長汪滔（Alexandr Wang）批准。

Meta發言人已證實凍結令，並稱這是「基本組織規畫」，強調在大舉延攬人後，需要為新的超級智慧計畫建立更穩固的架構，同時配合年度預算作業。

過去數月，Meta在AI搶人大戰中一路領先，透過高薪招聘與挖角，從OpenAI、谷歌深智科技（Google DeepMind）、蘋果（Apple）與AI開發商Anthropic等競爭對手吸引超過50名研究員與工程師，傳出部分開價高達1億美元以上。

分析人士指出，Meta在AI搶人大戰中不惜開出以股票為主的高薪利誘，雖可能催生技術突破，但也引發股東憂心稀釋利益、拉低投資回報。此番突然踩剎車，外界解讀為 Meta 在積極投資與控制財務風險之間尋求更審慎的平衡，也反映市場對AI投資過熱、泡沫疑慮升高的大環境。