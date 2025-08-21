重塑平價形象！麥當勞美國傳將調降套餐價 同業跟進壓力大

麥當勞在美國部分地區大麥克套餐漲到18美元（將近新台幣550元），令消費者大呼吃不消後，決定調降套餐價格。

據外媒報導，麥當勞和加盟店業主經過數周協商後達成協議，麥當勞甚至允諾若加盟主同意降價，將提供財務支援。

受此消息鼓舞，麥當勞周三股價收盤上漲0.7%，收在313.08美元。其他連食連鎖店則走低，Wendy's跌2%、Restaurant Brands跌3.6%、Yum Brands跌1.5%、Shake Shack跌2.3%。

依照協議，八款熱門套餐的售價將維持比單點總價低15%。另外，麥當勞今年內也會推出5美元早餐，以及8美元大麥克和麥克雞塊套餐，並以「超值餐」來行銷。

這項措施是麥當勞試圖重建「平價」形象的一環。麥當勞表示，旗下新推出的「McValue」優惠餐單有助拉抬買氣，但不少消費者仍覺得整體價格偏高。

Raymond James分析師Brian Vaccaro寫道：「我們預期這將帶動明顯變化，且可能波及整個餐飲業，因為麥當勞（美國年營收約550億美元）占美國速食市場銷售約一成多，也占全美餐飲業總銷售的7%。」

他說：「核心餐點價格過去一年一直是我們關注的重點，因為自2024年春季以來，速食餐廳來客量持續疲弱。」

花旗分析師Jon Tower說：「調整套餐價格到更合理水準，同時增加新品消息和聯名合作，應能加快麥當勞的銷售和市占率成長，但會對同業Wendy's、Restaurant Brands和Jack in the Box帶來壓力。」

TD Cowen分析師Andrew Charles則對這報導告有負面解讀，理由是這表示這一年來超值餐並未對同店銷售帶來「實質」拉動作用，且新措施恐拖累產品鏈，帶來的不是客流量，而是現有顧客「往下選擇」更便宜餐點。

美國消費者受到通膨壓力和對美國經濟前景不確定感影響而減少外食，餐飲業者特別是速食連鎖店備受衝擊。市調機構Black Box Intelligence數據顯示，今年以來美國餐廳來客量下滑1.7%，速食店跌幅更達2.7%。