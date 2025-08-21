通話即時翻譯漸普及 Google高層：致力實現支援繁體中文

Google硬體新品全球發表會今年移師紐約舉行，由脫口秀主持人吉米法隆主持，娛樂效果十足，也頗有與蘋果互別苗頭意味。Pixel產品管理資深總監查克接受中央社訪問表示，將致力讓更多功能包括通話即時翻譯支援繁體中文。

人工智慧（AI）很抽象，但吉米法隆（JimmyFallon）今天生動演繹如何與AI互動，在Google發表會上，他和平台與裝置資深副總裁歐斯特羅（RickOsterloh）、負責行銷業務的副總裁洛夫頓（AdrienneLofton）介紹產品、笑料十足。

洛夫頓介紹Pixel磁吸技術Pixelsnap時，指出這項技術可以相容蘋果公司（Apple）同類型技術MagSafe配件，吉米法隆妙語如珠說：「你說了A開頭的字…我們可以聊到蘋果嗎？」引爆笑聲；洛夫頓也大方回應，「我們可以提到任何一個（品牌）名字」。

吉米法隆在台上體驗新手機的AI亮點，包括通話即時翻譯（Voice Translate）、及主動型AI助理魔術提示（Magic Cue），對於自己說出來的話能被即時翻譯成西班牙語，並且聽起來就像是自己聲音說出來的西班牙語一樣，直呼不可思議。

蘋果在今年全球開發者大會（WWDC）也展示過iPhone版的通話即時翻譯功能，顯見這項技術將逐漸普及。Google的技術將率先支援英文翻譯西班牙文、德文、義大利文、葡萄牙文、法文、瑞典文、俄文、印尼文；日文與印地語以Beta測試方式推出。

中央社今年受邀參加全球發表會，在會後記者會上，針對通話即時翻譯支援繁體中文的計畫提問；Pixel產品管理資深總監查克（Shenaz Zack）表示，Google致力確保產品推出時，品質符合滿意標準，語言模型開發和訓練需要時間，將持續努力讓許多功能逐步實現。

Google今年一共發布4款旗艦手機，包括Pixel10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XL、及摺疊機Pixel 10Pro Fold。查克提到，許多相機相關功能這次都適用台灣。

根據記者取得的清單，協助使用者拍出更好照片的相機功能，包括拍照指導（Camera Coach）、引導入鏡加入Gemini描述（Guided Frame with GeminiDescription）、自動完美合照（Auto Best Take）；Pro級大小尺寸手機限定的專業解析變焦（Pro ResZoom）；摺疊機限定的即時查看（Instant View）等功能，都會在台灣推出。

另外，Pixel 10系列這次首度搭載Google自研晶片Tensor G5、採用台積電3奈米製程。Google晶片產品管理主管希德（Jesse Seed）受訪表示，這項合作讓今年Pixel新機的晶片更強大、更高效。

希德也表示，Google在台灣設有大型辦公室，裡面有Pixel工程團隊與晶片工程團隊，與台灣關係非常緊密。