面對川普持續施壓 Fed傳聲筒披露鮑爾的「抗壓」策略

在美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日將在傑克森洞全球央行年會發表演說前，總統川普再對Fed發動攻擊，這回是要求理事庫克辭職，對Fed的施壓似乎達到新高峰。面對華府紛至沓來的政治壓力，有「Fed」傳聲筒美譽的華爾街日報（WSJ）蒂米羅斯（Nick Timiraos）披露，鮑爾始終沉著應對，集中精力於做出正確決策，並且捍衛Fed獨立性。

鮑爾22日的演說內容將廣受投資人和華府決策者密切關注，但鮑爾認為，Fed不受黨派控制的獨立性，是美國繁榮的支柱，而這種獨立性能否存續取決於Fed能否安度當前的經濟亂流。

蒂米羅斯指出，與鮑爾密切共事的人都說，鮑爾幾乎完全集中精力在做出正確決策，汲取新冠疫情與之後的失策教訓。他在今夏的國會聽證會上，迴避關於政治壓力的問題，表示他專注於維持經濟成長，並控制通膨，「我希望在這種情況下把權力移交給繼任者」，「這是我唯一在想的事」。

鮑爾必須帶領經濟安度川普貿易政策所帶來的不確定性、與人工智慧（AI）的影響。關稅和AI仍屬未知數的影響，將形塑企業的定價與招募方式。曾在鮑爾主席任內擔任Fed副主席的克拉瑞達認為，鮑爾可能每天早上醒來、或夜裡要上床睡覺時，都在思考「我能做些什麼保存這個機構」？

鮑爾受過耶穌會教育，他領導的Fed很容易成為政客攻擊箭靶，因為Fed就像梵蒂岡，有權力但沒有軍隊。

蒂米羅斯披露，72歲的鮑爾向同事表示，雖然他看起來變老，但他並未因壓力而感到筋疲力竭。他仍保持良好的健康狀態，每周游泳三次、跟著私人教練訓練，幫助緩解壓力，雖然他有時會因決策可能影響數百萬美國人的重擔，而在夜裡驚醒。

鮑爾的力量源自於各方議員、銀行高層、及偶然在機場或健身房遇到陌生人的私下支持，他也留著來自人們感謝他堅定立場的信函。曾任鮑爾資深顧問的福斯特（Jon Faust）說，「他非常清楚自己在做什麼、以及為什麼這麼做」。

川普的挑戰在於，Fed獨立性之深厚已非一位主席所能左右，即使威爾明年春季被更親近白宮的人選取代，仍可能有一些官員擔心通膨與政治壓力。

鮑爾也一直在前方擔任保護同事的護盾。福斯特說，鮑爾與Fed同僚的關係可能「比以往更強，因為（聯邦公開市場操作）委員會知道主席和Fed所處的艱難處境」。