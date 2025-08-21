快訊

抗議以軍使用Azure平台！微軟18名員工在總部被捕

中央社／ 雷孟20日綜合外電報導
美國科技巨擘微軟總部連兩天發生抗議，員工帶頭呼籲切斷與以色列的商業關係，警方今天逮捕18名不願離去的示威者。（路透）
美國科技巨擘微軟總部連兩天發生抗議，員工帶頭呼籲切斷與以色列的商業關係，警方今天逮捕18名不願離去的示威者，微軟承諾將緊急檢視以軍在加薩戰爭中使用Azure平台的情況。

美聯社報導，雷孟警察局（Redmond PoliceDepartment）表示，昨天約有35名微軟（Microsoft）員工占據辦公大樓間的廣場，他們在公司要求離開後便解散，但今天情況不同，在微軟向警方通報他們非法入侵後，抗議人士「抵抗（命令）並變得具有攻擊性」。

報導指出，抗議人士還對以斗大灰色字母拼出Microsoft的公司標誌，潑上類似血液顏色的紅色油漆。

警方發言人葛林（Jill Green）說：「我們說『請離開，否則你們將被逮捕』，但他們選擇不離開，因此遭到逮捕。」

英國「衛報」（The Guardian）先前報導，以色列國防軍（IDF）使用微軟的Azure雲端運算平台，儲存透過大規模監控加薩與約旦河西岸巴勒斯坦人所蒐集到的電話通話資料；微軟上週末表示將聘請一家法律事務所調查相關指控。

微軟15日發表聲明表示，「微軟的標準服務條款禁止這類使用」，又說這篇報導提出「需要展開全面與緊急審查的確切指控」。

今年2月，美聯社披露微軟與以色列國防部之間密切合作的細節，指出在巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）2023年10月7日發動致命攻擊後，軍方對商業人工智慧（AI）產品的應用激增近200倍，這些消息先前沒有媒體報導過。

美聯社報導，以軍使用Azure轉錄、翻譯與處理透過大規模監控蒐集到的情報，能與以色列內部具有AI功能的目標鎖定系統進行交叉核對。

美聯社發出這則報導後，微軟承認有軍事應用情況，但表示其委託進行的審查未發現有證據顯示Azure平台與AI技術被用來在加薩鎖定目標或傷害民眾。

