飆股王連跌6天 Palantir蒸發730億美元 空頭難得勝出卻仍慘虧

Palantir Technologies的股價已經連跌六個交易日，市值蒸發730億美元，創下2024年4月以來最長跌勢，走向今年4月關稅風波以來最慘的一周。自8月12日創新高後累跌逾17%，為空頭帶來難得的勝利。

根據S3 Partners的數據，這波跌勢讓放空交易者獲利逾16億美元。不過，這並不足以彌補交易員今年做錠Palantir所蒙受的45億美元帳面虧損。

雖然該股是在過去六個交易日內標普500指數裡表現最差成分股，但今年來累漲106%，仍是漲幅最大個股。

今年來推升Palantir股價的動能，多半來自多頭投資人，並非「軋空」行情；S3數據顯示，放空部位占流通股比率已由一年前的近5%降至約2.5%，反映空頭勢力減弱。

近期的股價回落與大型科技股普遍下挫有關。Fny資產管理公司投資組合經理Vikram Rai認為，「在Palantir看到的拋售早該出現，但與放空族無關。當Google、Meta、微軟都在跌，估值高得離譜的股票自然跌得更多」。

華爾街專家預期，即便Palantir股價結束連跌並短線反彈，逆勢交易仍可能隨之升溫，顯示這檔股票的下行壓力尚未解除。