Google 發表 Pixel 10手機與穿戴產品 Magic Cue 上線打造雙 AI 手機

Google在美國時間20日舉辦「Made by Google 2025」，發表Pixel10系列四款手機、手錶、耳機等一系列產品，強調搭載有史以來最強Google Tensor G5晶片、AI相機效果出色，新機啟用新的AI助手功能「Magic Cue」，加上原先的Gemini助手功能，以「雙AI」挑戰即將上市的蘋果iPhone。Google首度在台灣銷售8吋螢幕的折疊機，加入這項新品的戰場，即日起開始預購到9月22日。

Google也宣布，Pixel 10系列擁有創新功能、突破性AI技術、更強大的硬體與更精緻的設計，是Google十年來最大的一次效能躍進，「改變遊戲規則時間到了」。

AI已成為科技業者展現實力的技術，也是手機業者凸顯特色的特點。值得注意的是，Google在Pixel 10系列推出「雙AI」功能，除了Gemini助理外，新AI功能「Magic Cue」上線，以AI、設備使用資料數據、螢幕活動或使用的App以及Google帳戶信息（電子郵件和電話號碼），為用戶提出下一步服務，例如打電話詢問航空公司，手機在用戶撥號時將預測用戶的需求，並且提出航班建議或有用的功能；或是協助用戶回答找地址的問題。

Google Pixel 10依然強調相機與電池的效能，包括首次在基本款就搭載三鏡頭系統與五倍光學變焦，支援Pixel HDR+，全天候電池續航力超過24小時，結合Gemini AI帶來智慧生活體驗。

Pixel 10系列包含四款手機產品今天起開放預購，根據Google Store公布價格，基本款Pixel 10為26,490元起，效能更強大的Pixel 10 Pro和最大螢幕的Pixel 10 Pro XL起跳價33,490元起。折疊手機的Pixel 10 Pro Fold，起價為56,990元。Pixel Watch 4手錶12,490元起，Pixel Buds 2a耳機4,499元。