AI泡沫疑慮 美國科技股市值4天蒸發1兆美元

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
輝達為首的科技股本周接連下跌反映投資人對AI泡沫的疑慮。圖為輝達的企業標識。路透
輝達為首的科技股本周接連下跌反映投資人對AI泡沫的疑慮。圖為輝達的企業標識。路透

美國股市20日持續下挫，四天內市值蒸發約1兆美元，科技股拋售加劇。標普500指數連續第四天下跌，市場擔心以人工智慧（AI）為動力的股市反彈可能崩盤。

以科技股為主的那斯達克指數開盤一度下跌1.8%，本周累計下跌幅度達7%，為自今年4月以來最嚴重的一波拋售。雖然盤中稍有回升，但截至20日下午，仍下跌近1%。

投資人擔心AI公司估值過高，有些企業尚未展現投資數十億美元的成果，例如OpenAI等公司。全球最大科技公司輝達股價20日早盤下跌3.3%，稍後回升，但自18日以來仍下跌4.9%。

美國資料公司及國防承包商Palantir股價20日曾下跌6%，隨後略微回升，六天內市值蒸發約五分之一。美國晶片製造商英特爾股價跌幅超過7%，英國晶片公司Arm股價下跌3.6%。

麻省理工學院（MIT）研究報告指出，95%的企業AI專案迄今對業務「零回報」，加劇市場對AI泡沫的擔憂。AJ Bell金融分析主管修森（Danni Hewson）表示：「MIT報告已使市場情緒轉向悲觀。」OpenAI執行長奧特曼上周也指出，部分投資者對AI過度樂觀。

然而，分析師提醒投資人不要急於拋售科技股。瑞銀（UBS）美洲首席投資長霍夫曼-布察第（Ulrike Hoffmann-Burchardi）在客戶報告中指出：「考慮到估值上升，短期科技波動並不意外，但我們建議投資人不要過度防禦。」她補充，科技企業收益成長穩健，且在AI應用商業化方面能力持續提升。

