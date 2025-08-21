哈塞特最被看好獲川普提名Fed主席！支持度在候選人裡卻僅列第五

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
白宮國家經濟委員會主任哈塞特3月7日站在美國總統川普（右）身旁，一同出席活動。路透
根據美國財經網站CNBC傑克森洞央行年會特刊進行的調查，美國總統川普將提名國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）接任聯準會主席。但如果問受訪者「應該」由誰接任，哈塞特僅排第四名。

被問到川普會選誰，哈塞特的聲勢在當前11位候選人當中明顯領先，其後依序是的聯準會理事沃勒和前理事華許。

問川普該選誰的話，華許是榜首，其次是沃勒與前聖路易聯準銀行總裁布拉德。聯準會副主席鮑曼排在哈塞特之後，名列第五。

Focus Partners Wealth資深策略師史坦伯格分析：「川普很熟悉哈塞特在疫情期間的工作表現，這位重視並獎賞忠誠的總統很可能青睞他。」

但Decision Economics首席經濟學家賽奈擔心哈塞特上任後聯準會的獨立性問題：「若市場將此視為政府接管聯準會，出於政治目的推行低利政策，將構成總經風險。」

調查顯示，41%的受訪者認為下任聯準會主席將獨立制定貨幣政策，37%認為會與總統協調，22%不確定。

川普雖大力鼓吹降息並多次抨擊現任主席鮑爾，但出於關稅可能引發通膨的憂慮，鮑爾與聯邦公開市場委員會至今未讓步。值得注意的是，鮑曼與沃勒兩人都曾在7月會議中表態支持降息。

對於鮑爾預定周五進行的演說，近70%的受訪者預期他會保持中立，14%認為會偏向鴿派，另有14%認為他根本不會討論貨幣政策或經濟前景。

Russell Investments董事總經理高登分析：「鮑爾必須同時考量就業下行風險與通膨上行風險，他的講話可能比市場預期的更中立。」

川普 聯準會 哈塞特

