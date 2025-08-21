Fed會議紀錄：官員憂通膨風險壓過就業 關稅效應恐拖累到明年

聯準會（Fed）大多數官員在上個月會議上強調，通膨風險高於勞動市場隱憂，而關稅爭議也加深了內部分歧。

聯邦公開市場委員會（FOMC）周三公布7月29至30日會議紀錄，與會18名決策官員普遍同意存在通膨升高和就業轉弱的疑慮，但大多數人「認為通膨上揚風險大於勞動市場惡化風險」。

美元指數（DXY）周三因美國總統川普敦促Fed理事庫克辭職，一度觸及盤中低點，會議紀錄發布後收斂跌幅，終場跌不到0.1%，報98.277。

決策者上月將利率維持在4.25%至4.5%區間不變，理由是上半年經濟活動趨緩，前景變數仍高。會後聲明形容勞動市場「穩健」，但通膨依然「略高」。

在7月會議上，有兩位Fed官員因主張降息而表示異議。但會議紀錄顯示，其他官員並未聲援降息，也不見9月降息的聲浪。

會議紀錄顯示，有些官員認為對於就業和通膨的雙重目標風險大致平衡，少數則更擔心勞動市場。紀錄雖未點名，但理事沃勒和鮑蔓當天投下反對票，理由是就業市場轉弱。

與會官員也討論關稅究竟會帶來一次性的價格衝擊，還是更持久的通膨壓力。

會議紀錄指出：「多位與會者強調，通膨已長期高於2%，這種經驗增加了長期通膨預期在關稅效應持續時可能失穩的風險。」

不少官員也指出，關稅對消費性商品和服務價格的全面影響，恐怕還需要一段時間才會完全顯現。

會議紀錄發布後前兩天，鮑爾即將在懷俄明州傑克森洞發表備受矚目的演講。他過去常利用這個場合來引導投資人對利率的預期。

批發物價出現三年來最大漲幅，顯示企業已開始調高售價，以抵銷投入成本上升。部分Fed官員擔心，關稅影響可能一路延續到明年。