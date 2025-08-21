經濟數據雖有雜音 股市上漲動能仍在

景順全球市場策略師團隊指出，近期美國物價的上漲更可能被市場解讀為是一次性衝擊，而不是通膨擴散的開始。目前正密切關注通膨預期，生產者價格指數（PPI）發布後，三年期損益平衡通膨率上升2個基本點，所幸僅略高於2.5%，長期通膨預期仍然穩定。好消息是，全球經濟繼續展現韌性。整體來說，面對不斷變化的全球貿易環境，經濟和企業都表現出強大的韌性。全球企業整體表現出已做好充分準備以應對目前環境，這為2025年風險資產的進一步走強創造條件。

經濟數據顯示美國經濟正逐步放緩，但未陷入衰退，全球許多企業在目前貿易環境下仍蓬勃發展，相互矛盾的經濟數據可能使投資人進退兩難。8月初，一度表現強勁的美國就業人數數據遭大幅下修，上周公布的美國消費者通膨符合預期，但僅在兩天後，生產者價格就比預期更熱，零售額數據也在上周五（15日）上修。這些明顯的矛盾反映出，在關稅和勞動力供應減少的新環境中，美國經濟正在重新定位，而調整的代價往往是經濟成長放緩和物價上漲。

景順全球市場策略師團隊表示，許多企業的獲利成長優於預期。許多美國企業（尤其是金融和科技行業）上調獲利預期。然而，由於油價下跌，能源企業的獲利預期遭到下調。企業獲利是推動股市的根本動力。若獲利預期持續上修，有助於今年股市進一步上漲。

市場主要聚焦於聯準會主席鮑爾的發言，這場會議向來用於傳遞政策轉變信號。雖然市場目前已經完全消化9月降息一碼（25個基本點）的預期，但非常值得注意的是，數據情況呈現分歧。

景順全球市場策略師團隊表示，對於上周消費者物價指數（CPI）數據，市場普遍認為關稅的影響溫和，但真正引起注意的是超核心服務業CPI數據（不含食品、能源和住房成本）比前一個月上漲0.48%，是今年1月以來的最高水準，反映聯準會難以歸咎於「一次性關稅效應」，通膨壓力依然居高不下。上周五公布的服務業PPI數據較前一個月上漲1.1%，同樣印證這一擔憂。

近期的勞動力市場數據為聯準會實施預防性降息提供支撐，但最新的通膨資料可能促使鮑爾重申「等待數據更加明朗」的傾向。

英國經濟並不未如市場擔憂般疲弱

英國經濟成長率（GDP）和勞動力市場資料發出的訊號喜憂參半。

截至2025年8月14日，英國經濟第2季成長0.3%，年增1.4%。由於美國對英國出口的需求在關稅生效前有所上升，淨出口的增加有助第1季的經濟成長率，雖然曾預期第2季可能產生一定程度的拖累，但淨出口仍對經濟成長有小幅度的貢獻。

官方勞動力市場資料顯示，7月就業人數再度減少，但勞動力市場收縮的速度已經放緩。

房貸利率持續下滑，接近不再對大多數家庭造成壓力的再融資平衡點。英國家庭儲蓄依然充裕，預計今年下半年消費支出可望回升。

景順全球市場策略師團隊表示，總之，英國經濟可能已經觸底，並可能在今年底前可望進一步改善。