台積電ADR連二日下跌 投資人繼續拋售科技股

台積電ADR周三（20日）下跌1.8%，收在228.60美元，較台北交易溢價22%。台積電ADR盤中一度大跌3.9%，超過前一個交易日3.6%的收盤跌幅。

標普500指數周三連續四個交易日下跌，那斯達克綜合指數也連二日下跌。聯準會（Fed）會議紀錄顯示官員認為通膨比就業風險更令人擔憂後，投資人繼續拋售科技股，轉向價位較低的股票，同時也觀望Fed本周傑克森洞的談話。

道瓊工業指數上漲16.04點，漲幅0.04%，報44,938.31點；標普500指數下跌15.59點，跌幅0.24%，報6,395.78點；那斯達克綜合指數下跌142.09點，跌幅0.67%，報21,172.86點。

費城半導體指數跌0.7%，英特爾（Intel）大跌7%，美光跌4%。

台灣加權股價指數周三大跌728.06點收在23,625.44點。台積電（2330）大跌4.2%收在1,135.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 146.73 -1.42 145.00 1.19

中華電 CHT 137.76 -0.66 136.50 0.92

台積電 TSM 1,384.58 -1.76 1,135.00 21.99

聯電 UMC 41.61 +1.03 41.90 -0.69

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價