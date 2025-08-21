快訊

懶人包／Pixel 10系列首發優惠！Google商店購機最高省1萬4 價格、折扣清單一次看

Pixel 10系列結合台積電晶片帶動手機升級！9大AI應用功能一次看

粉底液錯了嗎？國際政壇上的「厭女情結」怎回事

台積電ADR連二日下跌 投資人繼續拋售科技股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電護國神山的地位恐遭川普以晶片法削弱。(路透)
台積電護國神山的地位恐遭川普以晶片法削弱。(路透)

台積電ADR周三（20日）下跌1.8%，收在228.60美元，較台北交易溢價22%。台積電ADR盤中一度大跌3.9%，超過前一個交易日3.6%的收盤跌幅。

標普500指數周三連續四個交易日下跌，那斯達克綜合指數也連二日下跌。聯準會（Fed）會議紀錄顯示官員認為通膨比就業風險更令人擔憂後，投資人繼續拋售科技股，轉向價位較低的股票，同時也觀望Fed本周傑克森洞的談話。

道瓊工業指數上漲16.04點，漲幅0.04%，報44,938.31點；標普500指數下跌15.59點，跌幅0.24%，報6,395.78點；那斯達克綜合指數下跌142.09點，跌幅0.67%，報21,172.86點。

費城半導體指數跌0.7%，英特爾（Intel）大跌7%，美光跌4%。

台灣加權股價指數周三大跌728.06點收在23,625.44點。台積電（2330）大跌4.2%收在1,135.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 146.73 -1.42 145.00 1.19

中華電 CHT 137.76 -0.66 136.50 0.92

台積電 TSM 1,384.58 -1.76 1,135.00 21.99

聯電 UMC 41.61 +1.03 41.90 -0.69

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 標普 台積電

延伸閱讀

美國不想白送錢⋯揚言入股台積電！網怒罵「強盜」憂台陷入兩難

美國要台積電技術又要股權！網怒「比中共還惡質」憂台被掏空

美股早盤／4大指數盡墨！費半挫2%、台積ADR也跌 川普籲Fed理事辭職

台股重挫728.26點史上第10大跌點 高檔爆量長黑

相關新聞

美科技股普遍下跌拖累那指續挫 史指連跌4天、道瓊小漲16點

受科技股普遍下跌的影響，史坦普500指數和那斯達克指數下跌。投資人也評估了零售業好壞參半的業績以及聯準會最新發布的會議紀...

AI泡沫疑慮 美國科技股市值4天蒸發1兆美元

美國股市20日持續下挫，四天內市值蒸發約1兆美元，科技股拋售加劇。標普500指數連續第四天下跌，市場擔心以人工智慧（AI...

哈塞特最被看好獲川普提名Fed主席！支持度在候選人裡卻僅列第五

根據美國財經網站CNBC傑克森洞央行年會特刊進行的調查，美國總統川普將提名國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hass...

Fed會議紀錄：官員憂通膨風險壓過就業 關稅效應恐拖累到明年

聯準會（Fed）大多數官員在上個月會議上強調，通膨風險高於勞動市場隱憂，而關稅爭議也加深了內部分歧。

經濟數據雖有雜音 股市上漲動能仍在

景順全球市場策略師團隊指出，近期美國物價的上漲更可能被市場解讀為是一次性衝擊，而不是通膨擴散的開始。目前正密切關注通膨預...

台積電ADR連二日下跌 投資人繼續拋售科技股

台積電ADR周三（20日）下跌1.8%，收在228.60美元，較台北交易溢價22%。台積電ADR盤中一度大跌3.9%，超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。