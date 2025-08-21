被川普喊下台！Fed理事庫克回應「拒被霸凌」

聯準會（Fed）理事庫克周三晚間暗示，她「沒有被霸凌而辭職的打算」，計劃繼續留在央行，儘管美國總統川普稍早之前以所謂的抵押貨款詐欺指控，要求她下台。事件起因是川普的堅定盟友、聯邦住房金融局局長普爾特聲稱，庫克涉嫌在2021年房貸申請中提供不實資訊，呼籲司法部對此展開刑事調查。此事凸顯川普政府持續對央行及其官員施壓，企圖影響利率政策。

庫克表示，她從媒體報導得知四年前的房貸申請被檢舉的消息。那是她進入Fed的前一年。

庫克發表聲明說：「我無意因為一則推文提出的質疑而被霸凌到辭職。身為職準會理事，我會嚴肅看待任何有關我財務紀錄的問題，因此我正蒐集準確訊息，以回答任何合理問題並提供事實。」

庫克的任期要到2038年才屆滿。若她被迫下台，川普將獲得提名新理事的機會，進而推動他偏好的低利率政策。Fed理事會的七名成員皆擁有聯邦公開市場委員會（FOMC）的投票權，並可透過多數決，撤換12家地區聯準銀行的總裁。

普爾特8月15日致函司法部長邦迪，敦促調查庫克的兩筆抵押貸款。他指控庫克在財務文件中聲稱，幾乎同時間購買的兩棟房子都是「主要住所」，其中一棟後來甚至被放到網路出租，「偽造銀行文件和財產紀錄以獲取更優惠貸款條件，根據刑法，可能構成抵押貸款詐欺」。

川普周三上午在Truth Social發文說：「庫克必須馬上辭職！」

目前不清楚邦迪是否會展開調查，司法部拒絕就普爾特的信函置評。

這是川普近期對Fed的又一波攻擊。他曾因不滿Fed未降息，屢次辱罵Fed主席鮑爾，並批評Fed總部翻修工程的預算飆至25億美元。他本月稍早也因為7月就業數據低迷，開除勞工統計局局長麥肯塔弗，但提名接任的人選安東尼缺乏管理經驗，引發外界質疑。