慕尼黑超商夜間禁售啤酒薯片 學生抗議成功暫緩禁令

德國慕尼黑政府近日在大學校區加強執法，禁止便利商店晚上8時後販售薯片與瓶裝啤酒，引發學生與店家不滿。示威學生舉起啤酒和薯片高喊「我愛啤酒與薯片」，在爭議不斷下，當地政府決定暫緩執行夜間禁售令。

8月起，慕尼黑政府依「巴伐利亞營業時間法」加強執法，要求大學校區5間營業至深夜的便利商店，晚上8時後不得販售薯片，10時後不得販售啤酒。

德國大學校舍多散落在城市各處，與一般住宅和商店比鄰而居。慕尼黑大學（LMU）長期遭當地居民抱怨學生下課後聚集在便利商店太吵，要求執法單位管制。嚴格的取締行動卻引發商家強烈反彈。

便利商店業者貝茲希（Nechirvan Al Bezihi）表示，他晚上8時後必須用遮光布將薯片貨架蓋起來，避免消費者「被誘惑」要求販售；另一名業者貝塞（Shivan Beseh）則坦言十分擔心生計，因為店裡大部分收入來自晚間10時後購買飲品與零食的顧客。

不少學生批評，禁令既不合情理，也讓沒有經濟能力經常上酒吧的年輕人受到排擠。他們認為薯片比糖果更能止餓，也更適合搭配啤酒，便利商店原本就是學生夜晚平價聚會的去處，「如果連薯片和啤酒都被禁止，那我們還能去哪裡？」

部分學生響應德國小黨「政黨黨」（Die Partei）號召，在被嚴格取締的慕尼黑大學校區舉起「居民很煩」等標語，高喊「啤酒薯片萬歲！」抗議夜間禁售令。該黨市議員布內萊特（Marie Burneleit）更在市議會上諷刺指出，政府「把薯片列為執政第一要務」。

執政黨基社盟（CSU）則為禁令辯護，市議員施密德（Thomas Schmid）批評，深夜在便利商店買酒本身就是「錯誤的商業模式」，認為不只便利商店，部分酒吧與餐廳也應為街區的吵鬧負責。

遭輿論抨擊後，當地政府強調，深夜禁售令不是新規，而是既有法條首次被嚴格落實。依「巴伐利亞營業時間法」，一般商店的營業時間限定在早上6時到晚上8時，僅餐廳、麵包店、花店等可豁免。

巴伐利亞第一大城慕尼黑街頭常見營業到深夜的便利商店（Kiosk），長年遊走在營業時間的灰色地帶。不少聯邦州，包括首都柏林，數年前已放寬相關規定，允許販售飲料與零食的便利商店深夜營業。

面對禁令引起的爭議，慕尼黑副市長克勞瑟（Dominik Krause）19日宣布，暫緩執行便利商店深夜禁售啤酒與薯片的規定。

克勞瑟表示，年輕人往往經濟拮据，無力負擔酒吧消費，平價的便利商店對於促進社會交流十分重要。他同時強調，居民的權益必須獲得保障，「人行道不能滿是玻璃碎片，住戶門口也不能被當成廁所」，若垃圾與噪音問題持續惡化，將隨時重啟執行嚴格「夜間啤酒薯片禁售令」。