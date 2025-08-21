快訊

那斯達克和標普500指數續跌 美政府介入晶片業疑慮繼續發酵

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英特爾股價大跌7%，英特爾獲得軟銀同意投資20億美元後，據傳也已和其他大型投資人展開協商，希望以折扣價換取這些投資人入股該公司。路透
標普500指數周三連續四個交易日下跌，那斯達克綜合指數也連二日下跌。聯準會（Fed）會議紀錄顯示官員認為通膨比就業風險更令人擔憂後，投資人繼續拋售科技股，轉向價位較低的股票，同時也觀望Fed本周傑克森洞的談話。

道瓊工業指數上漲16.04點，漲幅0.04%，報44,938.31點；標普500指數下跌15.59點，跌幅0.24%，報6,395.78點；那斯達克綜合指數下跌142.09點，跌幅0.67%，報21,172.86點。

那斯達克綜合指數兩日累計跌幅達到2.1%，四天下來標普500指數下跌約1.1%，市值蒸發約6,600億美元。

費城半導體指數跌0.7%，英特爾（Intel）大跌7%，美光跌4%，台積電ADR跌1.8%。

有投資人擔心政府干預民營事業。與輝達（NVIDIA）和超微（AMD）達成史無前例的營收分成協議數周後，川普政府正研究入股英特爾在內晶片公司 。輝達跌 0.1%，超微跌了 0.8%，如今投資人期待輝達於 8 月 27 日發布的財報，希望從中找到AI需求的線索。

此外，英特爾獲得軟銀同意投資20億美元後，據傳也已和其他大型投資人展開協商，希望以折扣價換取這些投資人入股該公司。

美國10年期公債殖利率收盤報4.296%，低於周三的4.301%。比特幣約為11.4萬美元。自從美國財長貝森特表示美國不打算為比特幣儲備購買更多資產以來，比特幣已從上周歷史新高回落。

交易員表示，這波賣壓拋售沒有單一變數，可能的誘因，包括OpenAI執行長奧特曼日前暗示AI熱潮具有一些類似泡沫的特徵，以及麻省理工學院（MIT）研究顯示多數科技公司難以將AI轉化為實際利潤。

Fed會議紀錄令未來降息幅度存疑，Fed主席鮑爾周五將在傑克森洞發表談話，投資人關注他是否暗示最早下月就可能降息，尤其是在勞動市場顯現降溫跡象之際。同時，投資人也關注川普要求Fed理事庫克辭職的消息。

Vital Knowledge創始人Adam Crisafulli在給客戶的報告中寫道：「會議紀錄內容比預期更為鷹派，大多數Fed官員對通膨上漲風險的顧慮超過了對就業下行風險的關注。」

Allspring基金經理人Bryant van Cronkhite說：「從更廣闊的視角來看，這更像是一次類股輪動，而不是真正的拋售。科技股價位在當前支出膨脹的背景下顯得偏高。其次，我認為市場中還有很多價位非常有吸引力的領域，但一直被普遍忽視。」

今年標普500指數中表現最好的成分股Palantir下跌1.1%，本周跌幅擴大至12%，蘋果（Apple）下跌2%。

與此同時，零售企業繁忙的財報周仍在繼續。家居裝修零售商Lowe's調高年度業績展望，股價上漲0.3%。

Target暴跌 6.3%，該公司任命了新執行長，並維持了 5 月下調的年度業績展望。

化妝品公司雅詩蘭黛跌3.4%，因為關稅相關的不利因素影響了全年度獲利預測。

Fed 指數 投資人 比特幣

