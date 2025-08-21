CNBC：英特爾與大型投資者洽談以折扣價格增資入股
美國財經媒體CNBC報導，知情人士指出，英特爾（Intel）正在與其他大型投資者洽談，商討以折扣價格增資入股的可能性。
日本軟銀集團（SoftBank Group Corp.）本週稍早宣布將投資20億美元入股英特爾，以及外傳美國政府正在考慮以不同方式入股英特爾之後，英特爾股價一度反彈，
但今天跌逾7%。
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）昨天接受CNBC採訪時表示，美國政府必須以獲得英特爾的股權作為提供「晶片法」（CHIPS Act）資金的交換條件。
知情人士指出，英特爾目前正尋求軟銀之外的其他大型投資者來獲得增資。
在經歷多年銷售下滑與市場占有率萎縮後，英特爾正試圖進行轉型與重振。
