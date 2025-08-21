快訊

Google發表會懶人包／Pixel 10系列等10新品登場！手機可磁吸充電 基本款變3鏡頭

CNBC：英特爾與大型投資者洽談以折扣價格增資入股

中央社／ 紐約20日綜合外電報導

美國財經媒體CNBC報導，知情人士指出，英特爾（Intel）正在與其他大型投資者洽談，商討以折扣價格增資入股的可能性。

日本軟銀集團（SoftBank Group Corp.）本週稍早宣布將投資20億美元入股英特爾，以及外傳美國政府正在考慮以不同方式入股英特爾之後，英特爾股價一度反彈，

但今天跌逾7%。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）昨天接受CNBC採訪時表示，美國政府必須以獲得英特爾的股權作為提供「晶片法」（CHIPS Act）資金的交換條件。

知情人士指出，英特爾目前正尋求軟銀之外的其他大型投資者來獲得增資。

在經歷多年銷售下滑與市場占有率萎縮後，英特爾正試圖進行轉型與重振。

美國 情人 軟銀集團

延伸閱讀

安謀訂單流向 聚焦

英特爾裁員 三星乘機搶人 韓媒：鎖定研究下一代科技的工程師

美國有意以晶片補助換股權 川普的盤算…打造「美積電」

下一個「比照台積辦理」對象 環球晶可能通吃美企訂單

相關新聞

軟銀注資還不夠...傳英特爾以折價吸引其他大咖入股 股價重挫逾7%

美國媒體CNBC引述知情人士說法報導，美國晶片製造商英特爾獲得軟銀同意投資20億美元後，據傳也已和其他大型投資人展開協商...

準確預言金融海嘯 「華爾街先知」點出美國經濟恐怖隱憂

因準確預言2008年金融危機而聲名大噪的金融分析師惠特尼（Meredith Whitney），19日再次就美國經濟發出警...

關稅衝擊 日本7月出口慘跌

日本7月出口額連續第四個月衰減，且寫四年多來最大跌幅，美國關稅持續衝擊全球貿易，也讓經濟成長前景蒙上陰影，在個人消費仍不...

印尼、紐西蘭調降利率1碼

印尼央行20日意外調降基準利率1碼至5%，是連續第2個月降息，同日紐西蘭央行也降息1碼、瑞典央行則按兵不動，但三家央行均...

巴菲特效應 聯合健保股價翻紅

在「股神」巴菲特旗下波克夏公司買盤帶動下，美國聯合健康保險集團（UnitedHealth Group）股價本月表現亮眼，...

淡馬錫改革 擬分拆三架構

知情人士透露，新加坡主權基金淡馬錫控股公司（Temasek），正考慮推動近年來最大規模的組織改革，計劃將公司分拆為三大投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。