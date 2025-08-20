準確預言金融海嘯 「華爾街先知」點出美國經濟恐怖隱憂

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
惠特尼顧問集團創辦人惠特尼曾被譽為「華爾街先知」。彭博資訊
因準確預言2008年金融危機而聲名大噪的金融分析師惠特尼（Meredith Whitney），19日再次就美國經濟發出警告，認為美國當前由高階消費者驅動的「兩極化經濟」可能帶來麻煩。

惠特尼19日接受美國媒體訪問時重申今年稍早預測，即美國逾半數家庭面臨第二場失業衰退。惠特尼表示，美國經濟最脆弱一環是雇用逾兩成美國勞工的飯店與休憩業，這些產業工作年薪通常低於6萬美元，就業數據開始惡化及關稅衝擊開始浮現時可能首當其衝。

惠特尼說：「我認為就業將是大麻煩。」惠特尼並表示，失業數據上升及通膨黏著的停滯性通膨，確實有在美國發生的可能性。

惠特尼去年底轉為看多Dollar General及Dollar Tree等1美元商店，但今年5月捨棄這種看法，如今青睞「較高階零售商」，例如家得寶（Home Depot）、Lowe's和沃爾瑪（Walmart），認為這些業者擁有屋主身分的顧客較多。惠特尼說：「我認為1美元商店將面臨挑戰，未來數周出爐的財報將印證這點，因為這些業者客群面臨的經濟挑戰最嚴峻。」

另一方面，惠特尼認為，從活動熱度來看，美國房市逐漸走向數十年來最糟局面，重申一個月前的預測。惠特尼說：「成屋銷售年化後低於400萬戶，表現是逾25年來最差。買家持續尋覓豐厚折扣，但賣家不願意大降價。」

惠特尼指出，問題在於美國估計六成房屋屋主是55歲以上族群，這些人基於成本較低的換成較小房屋選項有限等原因並未賣房。惠特尼說：「從銀髮族掌控60%房屋來看，這顯然是可負擔住宅面臨的問題，因為庫存已鎖死。」

惠特尼近20年前獲譽為「華爾街先知」，原因是她曾在全球金融危機爆發前看空銀行股，目前惠特尼是惠特尼顧問集團（Meredith Whitney Advisory Group）創辦人兼執行長。

