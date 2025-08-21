聽新聞
美對陸關稅暫不動 美中貿易緊張趨緩

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導

美國財政部長貝森特暗示，美國對目前與中國大陸的關稅安排相當滿意，將在十一月關稅戰休兵期屆滿前再度會談。這番話顯示川普政府希望維持雙方關係和緩，以及大陸關稅仍將維持在目前水準一段時間，大陸經濟與股市將繼續面臨「關稅苦痛」，提高北京當局加碼刺激經濟的可能性。

貝森特接受福斯新聞訪問，被問及美中協商是否已有進展以及美中是否需要貿易協議時，他回答「我們非常樂見」目前與大陸的關稅情勢，「我目前認為現狀運作相當良好」。

他說，「中國是最大的關稅營收來源，所以如果沒壞掉就不必修理。我們和中國已進行非常好的會談，我推測我們將在十一月前再與他們碰面」。

這番話暗示美中貿易緊張趨緩狀態依然不變，也可能為美國總統川普與大陸國家主席習近平舉行峰會鋪路。川普政府近來已大致降低與北京的對抗情勢，但依然暗潮洶湧，川普政府即將擴大檢視來自大陸的鋼鐵、銅、鋰及其他原料。

彭博分析，貝森特的言論加上川普強調關稅收入的重要性，暗示大陸的關稅苦痛暫時還不會消失，只要川普政府持續關注美國十年期公債殖利率走向，維持關稅於目前水準的動機就愈明顯，儘管關稅收入極不可能達成貝森特想減少債務的目標，但仍能避免赤字暴增。

