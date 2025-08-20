聽新聞
台積電變美積電？ 郭智輝：美若進董事會可干預運作

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

美國有意將晶片法案補助轉換成股權，並點名要入股台積電經濟部長郭智輝昨表示，這是台美談判小組沒有說過的訊息，他要向台積電了解，並與國發基金討論。藍營立委憂台積電變美積電，郭坦言：「委員很擔憂，我們也很擔憂」。

郭智輝說，若美國政府要投資入股台積電，須經濟部投審會同意。他表示，美國是法治國家，過去晶片法並無「補助換股權」這一條，台灣可以拒絕；若美國硬要入股台積電，「這是可以談的」，也必須經過投審會同意。

郭智輝昨出席立法院經濟委員會專案報告「協助中小企業災後復原辦理情況」，國民黨立委楊瓊瓔、賴士葆質詢美國晶片法補助轉換成持股議題。賴士葆詢問：「台積電拿到晶片法補助，可以說NO？美國政府是很有可能取得一席董事，台積電不就變成美積電？」

郭智輝表示，這要先請教台積電，他不能代台積電回答。但他認同賴士葆推論，若美國持有股分進入董事會，是有可能干預公司運作，若只是補助則無法干預。在台積電案例，「委員很擔憂，我們也很擔憂」，但若補助換持股，要經過投審會同意。

賴士葆追問，如果川普硬上，要經過我方同意？且當初晶片法並沒有補助換持股這一條。郭智輝指出，必須經過投審會同意；他並說，美國是法治國家，當初沒有這個條件，台灣可以拒絕。

賴士葆詢問來自企業的郭智輝，是如何看美國要「補助換股權」一事？郭智輝表示，中國大陸企業過去曾有「民進國退」到現在「國進民退」，美國「補助換入股」有這樣的痕跡。美國過去反對中國的模式，但現在美國認為中國模式不會讓企業倒，因此補助換股分，就會扮演股東角色；從商業模式來看，這是新的、可以討論的模式。但他也說，對企業來說，若沒有加分效果，就不會同意入股。

郭智輝說，他會向台積電了解資訊，也要跟國發會國發基金討論，究竟美國商務部所談到的入股，背後涵義為何。這需要一點時間討論評估。

美國 台美 台積電 郭智輝 賴士葆 經濟部長

延伸閱讀

相關新聞

美股早盤／4大指數盡墨！費半挫2%、台積ADR也跌 川普籲Fed理事辭職

投資人憂慮人工智慧（AI）熱潮能否持續，美國科技股持續出現獲利了結賣壓，周三（20日）早盤四大指數盡墨。

軟銀注資還不夠...傳英特爾以折價吸引其他大咖入股 股價重挫逾7%

美國媒體CNBC引述知情人士說法報導，美國晶片製造商英特爾獲得軟銀同意投資20億美元後，據傳也已和其他大型投資人展開協商...

美擬用補助換台積股權 美商長：晶片法不是無償贈與

美國商務部長盧特尼克十九日表示，為了國家安全必須在美國本土生產晶片，而不是依靠九千五百英里外的台灣，讓百分之九十九高階晶...

台積電變美積電？ 郭智輝：美若進董事會可干預運作

美國有意將晶片法案補助轉換成股權，並點名要入股台積電。經濟部長郭智輝昨表示，這是台美談判小組沒有說過的訊息，他要向台積電...

「補助換股權」若成真 美將重塑全球半導體版圖

路透廿日發自華府的報導，川普政府正考慮以政府入股的方式，重塑拜登時期「晶片法」補助政策。接受該法資金支持的主要晶片製造商...

台股在「黑天鵝」突襲下重摔 台積市值蒸發1.3兆元

台股在連日攀高之後，在黑天鵝突襲下重摔，昨天三大法人及市場賣壓大舉出籠，指數開低走低，終場收二萬三六二五點、大跌七二八點...

