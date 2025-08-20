聽新聞
0:00 / 0:00
台股在「黑天鵝」突襲下重摔 台積市值蒸發1.3兆元
台股在連日攀高之後，在黑天鵝突襲下重摔，昨天三大法人及市場賣壓大舉出籠，指數開低走低，終場收二萬三六二五點、大跌七二八點，創史上第十一大單日跌點。
美國政府宣布入股英特爾後，有意將此模式複製到其他獲晶片法補助的企業，引發投資人「台積電變美積電」的疑慮，衝擊台積電股價跳空大跌五十元，收在一一三五元，台積電單日市值蒸發一點三兆元，成為廿九點四兆元。
台股昨跌幅百分之二點九九是跌幅最重的亞股。金管會指出，十九日信用交易整戶擔保維持率為百分之一八一點五五，基本面未改變，將密切關注國際情勢變化，適時祭出相應措施。
台股大盤個股跌多漲少，集中市場上漲家數僅一二九家，下跌家數高達八三二家；十九大類股全盤盡墨，其中尤以玻陶股跳水百分之八點八最慘，電子股也大跌百分之三點七，成為台股領跌的焦點。
三大法人昨合計賣超六九○點二億元，連二賣、累計賣超八七七點八億元。富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清表示，美股、台股在八、九月向來表現疲弱，加上聯準會九月是否降息，對市場影響均偏負面。若降息，市場解讀恐視為利多出盡；若未降息，則可能引發失望性賣壓。
建議投資人操作上採防守布局，短線避免追高；偏好長線可選擇具配息、防禦性的金融股或分散持股以降低波動風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言