聽新聞
0:00 / 0:00

「補助換股權」若成真 美將重塑全球半導體版圖

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導

路透廿日發自華府的報導，川普政府正考慮以政府入股的方式，重塑拜登時期「晶片法」補助政策。接受該法資金支持的主要晶片製造商，包括美國的英特爾與美光，以及台灣的台積電和南韓的三星，都可能成為美國政府股東名單的一部分。

知情人士透露，美國商務部長盧特尼克正主導這項討論，財政部長貝森特也參與其中，目標是將拜登政府發放的數十億美元補助轉化為股權，讓美國政府在這些受補助企業中擁有一部分所有權。

其中，英特爾可能是首批「試點」案例。美方評估方案之一是以已批准的補助換取英特爾約百分之十非表決股權。知情人士表示，這些股權不涉及經營決策權，主要意在為公司注入穩定資金，確保企業在戰略產業上持續運作。

川普政府的立場與前任拜登政府明顯不同。拜登時期的晶片法以提供直接補助為主，目的在吸引外國晶片大廠赴美設廠，重建美國半導體製造基礎。然而，川普則批評單純補助「等於白送錢」，因此要求政府取得對應股權，強調這是「保護納稅人利益」的方式。

在此政策下，台積電位於美國亞利桑那的先進製程晶圓廠也可能被納入入股範圍。台積電原是晶片法最大受益者之一，獲得超過六十億美元的補助。若美國政府入股成真，意味台積電部分股權與利益將與美方直接綁定，引發外界對台灣科技主權的疑慮。

其他大廠如三星、美光同樣在名單之列。川普政府尚未決定最終規模與方式，但消息指出，這些補助將不再只是「無條件支出」，將被視為政府投資的一部分。目前大部分資金尚未撥發。

貝森特表示，這項計畫不是為了干預企業管理，而是確保美國在國家安全和經濟上得到回報。

貝森特強調，入股方式能讓美國在全球晶片競爭中站穩腳步，並避免再度依賴中國或其他供應鏈風險。

分析人士指出，這項政策可能帶來深遠影響。一方面，對美國而言，入股晶片大廠有助於鎖定關鍵產業控制權；另一方面，對台積電與三星等非美國企業，則可能意味著部分主權與自主性被美國政府掌握。

目前該計畫仍在討論階段，具體細節尚未公布。但路透指出，川普的思路明確：補助不只是補助，而是投資。這種新路徑若正式落實，將重塑全球半導體產業的政治與經濟版圖。

美國 川普 拜登 台積電 半導體

延伸閱讀

白宮開通TikTok帳號！首支27秒影片曝光 川普：我是各位的聲音

一周連開峰會斡旋俄烏衝突 專家：川普偏好大場面、細節繁重工作再說

軟銀入股英特爾20億美元 業界直言止血關鍵在「換操盤手、切 IDM」

要求菁英大學繳「上億罰款」才有補助 川普的點子

相關新聞

美股早盤／4大指數盡墨！費半挫2%、台積ADR也跌 川普籲Fed理事辭職

投資人憂慮人工智慧（AI）熱潮能否持續，美國科技股持續出現獲利了結賣壓，周三（20日）早盤四大指數盡墨。

軟銀注資還不夠...傳英特爾以折價吸引其他大咖入股 股價重挫逾7%

美國媒體CNBC引述知情人士說法報導，美國晶片製造商英特爾獲得軟銀同意投資20億美元後，據傳也已和其他大型投資人展開協商...

美擬用補助換台積股權 美商長：晶片法不是無償贈與

美國商務部長盧特尼克十九日表示，為了國家安全必須在美國本土生產晶片，而不是依靠九千五百英里外的台灣，讓百分之九十九高階晶...

台積電變美積電？ 郭智輝：美若進董事會可干預運作

美國有意將晶片法案補助轉換成股權，並點名要入股台積電。經濟部長郭智輝昨表示，這是台美談判小組沒有說過的訊息，他要向台積電...

「補助換股權」若成真 美將重塑全球半導體版圖

路透廿日發自華府的報導，川普政府正考慮以政府入股的方式，重塑拜登時期「晶片法」補助政策。接受該法資金支持的主要晶片製造商...

台股在「黑天鵝」突襲下重摔 台積市值蒸發1.3兆元

台股在連日攀高之後，在黑天鵝突襲下重摔，昨天三大法人及市場賣壓大舉出籠，指數開低走低，終場收二萬三六二五點、大跌七二八點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。