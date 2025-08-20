聽新聞
美政府擬入股台積電 得先解決「合法性」

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
台積電亞利桑那州廠 川普政府擬以晶片法補助款換股權，台積電成為美積電疑慮再起，專家表示，要從法、理、情三面向，才能釐清入股案的後續走向。圖為台積電亞利桑那州廠。中央社
台積電亞利桑那州廠 川普政府擬以晶片法補助款換股權，台積電成為美積電疑慮再起，專家表示，要從法、理、情三面向，才能釐清入股案的後續走向。圖為台積電亞利桑那州廠。中央社

美國川普政府希望把台積電補助款轉換成股權，讓台積電會不會成為「美積電」的疑慮再度升溫，半導體專家表示，未來如何發展仍有賴美方從「法、理、情」三面向釐清，不同做法會有不同因應對策、劇本，台積電不宜躁進，相信台積電從與白宮的互動經驗，也已熟悉應該如何應對、見招拆招。

台積赴美著眼全球布局

長期研究地緣政治半導體專家指出，台積電手握多張王牌，包括手中現金充裕、先進製程領先全球及世界各國晶片都需要它。台積電赴美投資，並不是因為美國提供補助，而是為了分散地緣政治風險展開全球布局，後來才有拜登政府的晶片法提供赴美投資的企業，減輕成本昂貴的負擔。

從法源來看，華府核定提供台積電等投資設廠的補助款六十六億美元，台積電是依法履行建廠承諾並提出申請，如果要將補助款轉換為股權，必須先修法，這是美國財政部的工作，等到修法後，商務部和台積電洽談入股才合法。

取得法源依據後，商務部還得在合理的條件下洽談入股台積電，但到底是入股台積電母公司，還是入股台積電亞利桑那州子公司，抑或新增的一千億美元（亞利桑那州的第四、五、六廠，兩座封裝廠及一座研發中心）所成立的孫公司，須經台積電董事會在兼顧股東利益下才能進行。

專家說，台積電目前外資持股近八成，若川普要直接入股母公司台積電，外資會第一個反對，推斷入股子公司或孫公司較可能，但仍得董事會同意才能進行。

至於合情，目前台積電除了國發基金的原始股東，從未有讓他國政府入股的合作案例，即使台積電的大股東中包含挪威或新加坡淡馬錫等主權基金，也是從市場買股成為股東，若川普政府要入股台積電，這些主權基金也會反對。

日歐未要求入股台積

相形之下，台積電在日本、歐洲投資採取和主要策略夥伴合資方式進行，可稱為「歐積電（ESMC）」及「日積電（JASM）」，但此模式是客戶帶進訂單並承諾包下產能才存在，當地政府給台積電補助款比率都遠高於美國，也未見要求入股台積電。

未來美國要入股台積電，也應該比照歐日合作方式，帶進美國重要客戶如蘋果、輝達、超微及OPEN AI等重要晶片廠先入股，再者，若要承接美國國防部晶片訂單須具備政府控股角色的晶片製造公司，台積電可另行將亞利桑那州的四、五、六廠和封裝廠獨立成立孫公司，再與美國政府洽談入股比率，此時要把這家公司取名為美國積體製造公司（美積電），在符合台積電和美國政府雙贏的前提下也不無可能。

然而，川普要推的補助換股權最後會以何種方式落幕，關鍵還是要先等川普政府先解決「合法」的首要問題。

