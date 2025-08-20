軟銀注資還不夠...傳英特爾以折價吸引其他大咖入股 股價重挫逾7%
美國媒體CNBC引述知情人士說法報導，美國晶片製造商英特爾獲得軟銀同意投資20億美元後，據傳也已和其他大型投資人展開協商，希望以折扣價換取這些投資人入股該公司。
英特爾股價20日早盤重挫7.8%，報23.33美元，是7月25日以來最大盤中跌幅，19日漲幅全數吐光；美光（Micron）股價也跌7%，原因是三星旗下一個高頻寬記憶體（HBM）晶片據傳已通過初步測試。
軟銀投資英特爾的價碼為每股英特爾股票23美元，略低於英特爾股票18日收盤價（23.66美元）。
