軟銀注資還不夠...傳英特爾以折價吸引其他大咖入股 股價重挫逾7%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
英特爾股價20日早盤重挫7.8%。路透
美國媒體CNBC引述知情人士說法報導，美國晶片製造商英特爾獲得軟銀同意投資20億美元後，據傳也已和其他大型投資人展開協商，希望以折扣價換取這些投資人入股該公司。

英特爾股價20日早盤重挫7.8%，報23.33美元，是7月25日以來最大盤中跌幅，19日漲幅全數吐光；美光（Micron）股價也跌7%，原因是三星旗下一個高頻寬記憶體（HBM）晶片據傳已通過初步測試。

軟銀投資英特爾的價碼為每股英特爾股票23美元，略低於英特爾股票18日收盤價（23.66美元）。

美股早盤／4大指數盡墨！費半挫2%、台積ADR也跌 川普籲Fed理事辭職

投資人憂慮人工智慧（AI）熱潮能否持續，美國科技股持續出現獲利了結賣壓，周三（20日）早盤四大指數盡墨。

軟銀注資還不夠...傳英特爾以折價吸引其他大咖入股 股價重挫逾7%

美國媒體CNBC引述知情人士說法報導，美國晶片製造商英特爾獲得軟銀同意投資20億美元後，據傳也已和其他大型投資人展開協商...

美對陸關稅暫不動 美中貿易緊張趨緩

美國財政部長貝森特暗示，美國對目前與中國大陸的關稅安排相當滿意，將在十一月關稅戰休兵期屆滿前再度會談。這番話顯示川普政府...

美擬用補助換台積股權 美商長：晶片法不是無償贈與

美國商務部長盧特尼克十九日表示，為了國家安全必須在美國本土生產晶片，而不是依靠九千五百英里外的台灣，讓百分之九十九高階晶...

台積電變美積電？ 郭智輝：美若進董事會可干預運作

美國有意將晶片法案補助轉換成股權，並點名要入股台積電。經濟部長郭智輝昨表示，這是台美談判小組沒有說過的訊息，他要向台積電...

「補助換股權」若成真 美將重塑全球半導體版圖

路透廿日發自華府的報導，川普政府正考慮以政府入股的方式，重塑拜登時期「晶片法」補助政策。接受該法資金支持的主要晶片製造商...

