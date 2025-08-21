美財長釋放訊號 穩定幣將成美債大買家

知情人士透露，美國財長貝森特頻頻向華爾街釋放訊號，他預期穩定幣能成為美國公債的重要買家。貝森特近期已與Tether、Circle等主要穩定幣發行商接觸，並將相關討論納入財政部的發債決策，未來幾季將擴大短期票據發行。

英國金融時報（FT）報導，隨著美國債務飆升、投資人憂心公共財政惡化，貝森特寄望穩定幣支撐美債買盤，這也凸顯出白宮想將加密貨幣納入美國金融體系核心。

摩根大通全球利率策略主管貝瑞認為，貝森特和財政部「絕對認為穩定幣將成為美債新買盤來源」，因此傾向增發短債。

穩定幣被視為連結傳統金融與數位資產的重要橋梁，與比特幣、乙太幣等價格波動劇烈的加密貨幣不同，通常力求維持1美元交易價，發行商會透過高品質短債組合來維持掛鉤機制。

在此同時，聯準會（Fed）理事兼金融監理副主席鮑曼（Michelle Bowman）表示，銀行和監管機關必須擁抱加密幣等新科技所帶來的好處，著重興利甚於防弊，否則可能弱化自身的經濟角色。國際金融協會（IIF）等全球主要金融遊說團體也呼籲監管當局，暫停實施預定明年生效、規範銀行業加密貨幣交易的嚴格新標準，並且予以改革。