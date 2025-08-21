快訊

淡馬錫改革 擬分拆三架構

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
新加坡主權基金淡馬錫，正考慮推動近年來最大規模的組織改革。（路透）

知情人士透露，新加坡主權基金淡馬錫控股公司（Temasek），正考慮推動近年來最大規模的組織改革，計劃將公司分拆為三大投資架構，以提升報酬率與效率。

彭博資訊報導，根據高層仍在討論的方案，淡馬錫可能將業務分為三個部門，其一專注於新加坡航空等最大的本土持股，其二主要專責海外投資，其三則涵蓋所有的基金投資。這項重整計畫仍可能有所調整，倘若付諸實行，將使這家成立51年的投資巨擘進行根本性的重組，以因應提升投資報酬、簡化營運等日增的壓力。

目前淡馬錫的運作仍採傳統模式，由不同的高層主管分別負責不動產或中國大陸等各類資產與地區的投資。知情人士說，改革方案將讓多位關鍵主管晉升至高階職位，分責管理新單位，專注在提升公司的績效與效率。

 儘管淡馬錫的淨投資組合價值在今年3月31日升抵4,340億星元（3,380億美元）新高，其10年股東總報酬率、也就是包含股利的複合年化報酬率為5%，僅與規模更大但操作較保守的同業新加坡政府投資公司（GIC）相當，且落後MSCI世界指數，該指數同期年化報酬率為10%。

 知情人士表示，淡馬錫的重組計畫可能在未來數月內宣布，但也不排除更早推出。淡馬錫新任董事長張志賢定10月9日上任，他已於7月出任副董事長。一名知情人士指出，10月初舉行的新加坡一級方程式（F1）賽車，被視為淡馬錫向合作夥伴與利害關係人說明改革的良機。該公司一向會在賽事期間設置包廂，接待企業人士。

在部分研議中的方案下，淡馬錫目前由Avanda投資管理公司等外部人士操盤的投資，也將進行重組，並可能置於淡馬錫於2020年設立的全資資產管理公司星偉諾集團（Seviora）旗下。該集團目前是富登基金管理（Fullerton）、Azalea投資管理公司、海鎮控股國際（Seatown）等投資單位的控股公司。

年化報酬率 新加坡航空

