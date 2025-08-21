聽新聞
新興債脫困 違約風險降溫
新興市場過去五年的債務困境終於落幕，且債券市值創紀錄新高，倒債風險指標也降至新冠疫情前的低點。
彭博資訊報導，擔保新興市場主權債倒債信用違約交換（CDS）合約，跌至2018年五月來最低點。新興市場債和美國公債殖利率差距，也收窄至2018年2月來最低。
同時，彭博的新興市場美元綜合主權債指數，市值達到歷來最高的1.11兆美元，自4月初來增加了1,010億美元；新興市場公司債也首次連三年表現優於美國同類債券，兩者利差縮小至118個基點，為2024年11月來最小。
新冠疫情引發的通膨和財政狀況吃緊，導致十多個新興市場經濟體倒債。但經濟和預算狀況增強、國際貨幣基金（IMF）等貸款機構出手相助，以及全球資本市場更具包容性，讓新興債市逐漸解除警報。
有些國家已進行債務重組（如斯里蘭卡和迦納），其他國家則獲得現金挹注（如埃及和巴基斯坦）。新興市場國家的平均通膨下滑至不到3%，遠低於過去十年的4.6%。
