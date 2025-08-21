巴菲特效應 聯合健保股價翻紅

在「股神」巴菲特旗下波克夏公司買盤帶動下，美國聯合健康保險集團（UnitedHealth Group）股價本月表現亮眼，扭轉今年前七個月腰斬的頹勢，也對道瓊指數貢獻良多，再次印證「巴菲特效應」的威力。

聯合健保股價2025年初至7月底下跌逾五成，但隨著波克夏上周揭露第2季買進聯合健保股票，該公司股價本月截至19日收盤已漲逾20%，表現遙遙領先道瓊工業指數其他成分股企業。聯合健保8月這波漲勢貢獻道瓊指數300多點，相當於該指數本月漲點的四成多。

巴菲特效應是指巴菲特敲進的股票價格會上漲，出清某檔股票則會帶動該股股價下跌的股市現象。

晨星（Morningstar）分析師烏特貝克（Julie Utterback）給予聯合健保股票買進評等，目標價為400美元。烏特貝克說：「聯合健保今年一整年基本上沒有任何具體利多，一家價位具吸引力、管理得當的公司獲得波克夏這類公司以有競爭力方式投資，確實就像贏得強而有力的信任票。」

烏特貝克指出，聯合健保股價跌勢可以回溯到去年12月初，當時該公司前主管湯普森（Brian Thompson）在紐約一場投資人會議外被槍殺身亡。這樁謀殺案甚至拖累道瓊指數寫下1970年來以來最長跌勢，聯合健保股票在道瓊的權重排名同一時間從第一跌至第七。

不過，自從波克夏在美股14日收盤後揭露已買進500萬股聯合健保股票以來，華爾街對聯合健保看法日益樂觀，投資人也開始察覺整體醫療保健類股浮現一些動能。BTIG首席市場技術分析師克林斯基（Jonathan Krinsky）表示，正緊抱醫療保健類股以提高防禦力，該類股是8月表現最佳類股也是他抱住不放的原因。

然而，美國銀行（BofA）分析師菲什貝克（Kevin Fishbeck）警告，急切追隨巴菲特腳步的投資人需要謹防一些風險，如果美國大幅調整醫療保險優勢（MA）計畫，聯合健保未來數年獲利可能受創。

菲什貝克說：「波克夏投資聯合健保是正面跡象，但這也確實印證許多投資人普遍抱持的一種看法，即聯合健保獲利低迷。如果能從五年角度來看，表現可能很好，所以問題不在於『是否有上漲空間』，而是『何時會漲』。」