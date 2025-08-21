快訊

CPU一哥股漲 難以為繼

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

英特爾股價本月強勢反彈，本益比飆至網路泡沫以來新高，分析師警告，若缺乏穩定客戶與實質競爭力，股價反彈難以為繼。英特爾20日早盤重挫逾7%。

英特爾股價本月暴漲28%，市值增加約240億美元，預估本益比飆至53倍，創2002年初以來新高。鳳凰金融服務公司首席市場分析師考夫曼（Wayne Kaufman）形容，英特爾股價「貴得離譜」，投資人是在押注川普政府會強勢為英特爾爭取客戶，使其成為最終贏家。

美國商務部長盧特尼克19日接受CNBC採訪時表示，英特爾應以股權換取「晶片法案」資金。彭博18日報導，川普政府洽談收購英特爾10%股權。

然而，部分分析師認為政府注資並非良策。伯恩斯坦分析師拉斯岡（Stacy Rasgon）指出，晶片法案資金本應無償獲取，如今卻要以股權換取，條件變差了。以19日收盤價計算，英特爾10%股權價值約110億美元。Wolfe Research分析師卡索（Chris Caso）更警告，若政府入股，英特爾難以削減低效投資，可能被迫推進資本效率低落的計畫。

拉斯岡與卡索均強調，英特爾股價若要持續復甦，關鍵不在資金而在客戶訂單。英特爾位於俄亥俄州的晶圓廠計畫耗資280億美元，但「目前缺乏足夠客戶來啟動並填滿產能」。

卡索主張由英特爾與台積電合作生產尖端晶片，此舉可望創造更高的投資報酬率，對於股東與政府都更有利。

