施壓降息出新招？川普要求Fed理事庫克辭職

美國總統川普20日表示，聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）必須立刻辭職。之前，川普政府官員指控庫克涉及房貸相關不法情事。最新發展顯示，川普2.0官員在Fed傑克森洞央行年會舉行前，加強火力向Fed施壓，揭官員疑似違法把柄，只是眾多手段之一。

施壓Fed降息新招一：抓個人把柄

川普在Truth Social平台發文說：「庫克必須辭職，馬上！」

數小時前，美國聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）在社群媒體平台X發表公開信，指控庫克「偽造銀行文件和房產紀錄，以取得較優惠的貸款條件」。向來強烈批評Fed和主席鮑爾的普爾特呼籲，美國司法部對此事展開調查。

川普政府近來頻頻攻擊Fed及其決策官員，例如痛罵拒絕大幅降息的鮑爾是「笨蛋」和「白痴」。川普也抨擊Fed砸25億美元翻修華盛頓總部大樓浪費公帑。

數月來，川普與其高階顧問不斷以各種手段向鮑爾和Fed施壓，力促迅速調降利率。除了指責鮑爾對翻修Fed大樓督導不周以致修繕費超支外，其他官員甚至意圖蒐集鮑爾失職或違法亂紀（例如做假帳或未遵照首都地區營建規定）的證據，作為開除鮑爾的「正當理由」。

庫克似乎也「疑似」被抓到把柄，淪為川普攻擊Fed的新箭靶。

施壓新招二：公布Fed新主席「入圍」名單

不止如此，觀察家指出，白宮本月發布一份明年可能接替鮑爾的下任Fed主席「入圍」名單，宣稱有11人進入最後決選。榜上有名的除了熱門人選如前Fed理事華許、川普經濟顧問哈塞特和Fed理事沃勒外，還加入一些公認為不可能的人選。

擴充後的名單包括三位現任Fed官員：副主席鮑蔓和傑佛森，以及達拉斯聯準銀行總裁蘿根。前Fed官員林賽和博拉德，以及民間公司經濟學家如Evenflow Macro經濟學家薩默林、貝萊德的李德和Jefferies經濟學家澤沃斯，都赫然在列。

但專家質疑，白宮大方公開「入圍」名單，很不尋常。更何況川普不會挑選他不認識或不忠於他的人。川普也會先確定，下任Fed主席人選會順從他降息的要求。

SGH Macro顧問公司首席經濟學家杜伊說：「這份名單內有許多人不太可能出任Fed主席。看來似乎涉及某種表現藝術。」例如，眾人皆知蘿根對降息的態度十分謹慎。

另有分析師指出，白宮可能想以這份名單作藉口，個別會晤一些尚未表態支持降息的Fed官員，希望私下讓他們改變心意。另一種動機，或許是以Fed主席職位為誘餌，讓名單上的Fed官員轉變成高唱降息「鴿」調的合唱團。