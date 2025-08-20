施壓降息出新招？川普要求Fed理事庫克辭職

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
聯準會理事庫克。路透
聯準會理事庫克。路透

美國總統川普20日表示，聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）必須立刻辭職。之前，川普政府官員指控庫克涉及房貸相關不法情事。最新發展顯示，川普2.0官員在Fed傑克森洞央行年會舉行前，加強火力向Fed施壓，揭官員疑似違法把柄，只是眾多手段之一。

施壓Fed降息新招一：抓個人把柄

川普在Truth Social平台發文說：「庫克必須辭職，馬上！」

數小時前，美國聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte）在社群媒體平台X發表公開信，指控庫克「偽造銀行文件和房產紀錄，以取得較優惠的貸款條件」。向來強烈批評Fed和主席鮑爾的普爾特呼籲，美國司法部對此事展開調查。

川普政府近來頻頻攻擊Fed及其決策官員，例如痛罵拒絕大幅降息的鮑爾是「笨蛋」和「白痴」。川普也抨擊Fed砸25億美元翻修華盛頓總部大樓浪費公帑。

數月來，川普與其高階顧問不斷以各種手段向鮑爾和Fed施壓，力促迅速調降利率。除了指責鮑爾對翻修Fed大樓督導不周以致修繕費超支外，其他官員甚至意圖蒐集鮑爾失職或違法亂紀（例如做假帳或未遵照首都地區營建規定）的證據，作為開除鮑爾的「正當理由」。

庫克似乎也「疑似」被抓到把柄，淪為川普攻擊Fed的新箭靶。

施壓新招二：公布Fed新主席「入圍」名單

不止如此，觀察家指出，白宮本月發布一份明年可能接替鮑爾的下任Fed主席「入圍」名單，宣稱有11人進入最後決選。榜上有名的除了熱門人選如前Fed理事華許、川普經濟顧問哈塞特和Fed理事沃勒外，還加入一些公認為不可能的人選。

擴充後的名單包括三位現任Fed官員：副主席鮑蔓和傑佛森，以及達拉斯聯準銀行總裁蘿根。前Fed官員林賽和博拉德，以及民間公司經濟學家如Evenflow Macro經濟學家薩默林、貝萊德的李德和Jefferies經濟學家澤沃斯，都赫然在列。

但專家質疑，白宮大方公開「入圍」名單，很不尋常。更何況川普不會挑選他不認識或不忠於他的人。川普也會先確定，下任Fed主席人選會順從他降息的要求。

SGH Macro顧問公司首席經濟學家杜伊說：「這份名單內有許多人不太可能出任Fed主席。看來似乎涉及某種表現藝術。」例如，眾人皆知蘿根對降息的態度十分謹慎。

另有分析師指出，白宮可能想以這份名單作藉口，個別會晤一些尚未表態支持降息的Fed官員，希望私下讓他們改變心意。另一種動機，或許是以Fed主席職位為誘餌，讓名單上的Fed官員轉變成高唱降息「鴿」調的合唱團。

今年傑克森洞央行年會訂於8月21日至23日在懷俄明州登場，鮑爾將在22日出席年會發表演說。往年Fed主席傾向趁這個場合，作重大政策宣示。這回鮑爾是否會釋出9月降息訊號，備受各界矚目。

美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

Fed 川普 鮑爾

延伸閱讀

白宮開通TikTok帳號！首支27秒影片曝光 川普：我是各位的聲音

對美信心動搖…川普難以捉摸掀保護傘焦慮 日韓擁核聲浪升溫

高爾夫外交？澤倫斯基訪美送「特殊禮物」 川普回贈白宮鑰匙

沒在怕川普關稅？俄使館稱繼續供應印度石油 普亭將訪印會晤莫迪

相關新聞

美股早盤／4大指數盡墨！費半挫2%、台積ADR也跌 川普籲Fed理事辭職

投資人憂慮人工智慧（AI）熱潮能否持續，美國科技股持續出現獲利了結賣壓，周三（20日）早盤四大指數盡墨。

軟銀注資還不夠...傳英特爾以折價吸引其他大咖入股 股價重挫逾7%

美國媒體CNBC引述知情人士說法報導，美國晶片製造商英特爾獲得軟銀同意投資20億美元後，據傳也已和其他大型投資人展開協商...

美對陸關稅暫不動 美中貿易緊張趨緩

美國財政部長貝森特暗示，美國對目前與中國大陸的關稅安排相當滿意，將在十一月關稅戰休兵期屆滿前再度會談。這番話顯示川普政府...

美擬用補助換台積股權 美商長：晶片法不是無償贈與

美國商務部長盧特尼克十九日表示，為了國家安全必須在美國本土生產晶片，而不是依靠九千五百英里外的台灣，讓百分之九十九高階晶...

台積電變美積電？ 郭智輝：美若進董事會可干預運作

美國有意將晶片法案補助轉換成股權，並點名要入股台積電。經濟部長郭智輝昨表示，這是台美談判小組沒有說過的訊息，他要向台積電...

「補助換股權」若成真 美將重塑全球半導體版圖

路透廿日發自華府的報導，川普政府正考慮以政府入股的方式，重塑拜登時期「晶片法」補助政策。接受該法資金支持的主要晶片製造商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。