印尼、紐西蘭調降利率1碼

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

印尼央行20日意外調降基準利率1碼至5%，是連續第2個月降息，同日紐西蘭央行也降息1碼、瑞典央行則按兵不動，但三家央行均異口同聲表示將繼續寬鬆，反映出各國央行都對前景憂心忡忡。

印尼央行總裁瓦瑞耀表示，持續的低通膨預測、持穩的印尼盾，與進一步刺激經濟成長的需求，並說印尼經濟仍陷負產出缺口。39名彭博訪調經濟學家中，僅九名預期印尼央行降息，多數預期利率不變。

印尼第2季GDP成長優於預期，主因是出口及投資增加。央行預估，下半年這股動力將延續，全年經濟成長將達5.1%以上。但瓦瑞耀也說，印尼正陷入負產出缺口，表示產能仍高於需求。

荷蘭國際集團認為，印尼央行連續降息，顯示其對經濟成長前景的擔憂加劇。

紐西蘭央行也在20日調降基準利率25個基點（1碼）至3%，寫三年低點，符合市場預期。

央行最新利率預測並指出，有很大機會在今年內再降息兩次，每次各25基點，至年底前利率將下探2.5%左右。

印尼 紐西蘭

