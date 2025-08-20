美股早盤／4大指數盡墨！費半挫2%、台積ADR也跌 川普籲Fed理事辭職

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
投資人憂慮人工智慧（AI）熱潮能否持續，美國科技股持續出現獲利了結賣壓，周三（20日）早盤四大指數盡墨。

道瓊工業指數早盤挫低0.07%，標普500指數下跌0.6%，那斯達克指數下跌1%，費城半導體指數重挫2%；輝達走低2%。

台積電ADR和超微（AMD）均跌3%、美光重摔6%、據報川普當局打算以晶片法案補助款，換取部份半導體公司的股權。

美國總統川普20日在Social Truth發文，呼籲聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）立刻辭職，理由是聯邦住房金融局主管指控庫克涉及房貸詐欺。川普再次試圖干預Fed人事，美元指數聞訊走低。

亞德諾半導體（Analog Device）逆勢攀升3%，該公司表示，受惠於工業和自動化晶片的周期性復甦，該公司上季財報優於預期，並調升本季展望。

Target暴跌8%，該公司業績再次下滑，並宣布執行長康奈爾將下台，由資深老將Michael Fiddelke在明年2月接掌大任。

