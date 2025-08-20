亞馬遜傳明年將出新平板 首次捨棄自創OS！方便開發商和消費者使用

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
知情人士表示，亞馬遜最快明年將推出首次改用Android作業系統的Fire平板。美聯社

亞馬遜據傳計劃對旗下平板電腦Fire系列進行大改變，在自家作業系統多年來不斷被消費者和軟體開發商嫌棄後，最快明年將推出首款搭載Android作業系統的高階平板，期盼這麼做能夠提升銷量。

路透引述知情人士報導，這台平板在亞馬遜的內部代號為「Hittyhawk」。自2011年推出Fire平板來，亞馬遜使用的是加入許多客製化修改的「分叉版」Android系統，使其更像是自創的作業系統。

知情人士表示，這台平板售價將比現行機種要貴。其中一人表示，亞馬遜已討論定價在400美元，比目前最高階Fire Max 11的230美元高近一倍；蘋果iPad售價則介在350至1,200美元。

亞馬遜長年的硬體戰略，是透過販售提供電子書、影片或音樂等自家數位內容服務的便宜裝置來打擊對手，這些裝置售價通常接近製造成本，但這種戰略如今已阻礙銷量，尤其是對追求高效能裝置的消費者。

對偏好使用自家系統的這家電商巨擘來說，改用Android系統將會是一次經營哲學上的改變。亞馬遜過去會要求開發商為Fire平板開發另外版本軟體，導致其軟體商店比別家少很多東西。

知情人士表示，如果這項計畫成功，對那些期望相容其他Android裝置的消費者而言，Fire平板將更具吸引力。但他們警告，這項計畫仍可能因為財務或其他疑慮而延後或取消。

IDC第2季數據顯示，亞馬遜是全球第四大平板販售商，市占率為8%，僅次於蘋果的33.1%、三星的18.7%，和聯想（Lenovo）的8.2%。

售價 電商 平板 消費者 亞馬遜

