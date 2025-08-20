聽新聞
南韓推45.8兆韓元計畫 支持強化電池、半導體等關鍵供應鏈
南韓政府20日發布聲明表示，今年將推出總額45.8兆韓元（327.5億美元）的支持計畫，以增強供應鏈彈性，尤其是電池、半導體和關鍵礦物等重要產業。
彭博資訊報導，南韓政府表示，將透過來自供應鏈穩定基金、韓國進出口銀行、韓國產業銀行以及韓國中小企業銀行的資金，總計提供45.8兆韓元的低利貸款。
此外，政府還將成立兩支官民投資基金，一支規模為1.8兆韓元，主要投資龍頭企業；另一支規模則為6,000億韓元，主要針對材料、零件和設備領域的中小企業和中型企業。
這些措施將優先考慮對經濟安全至關重要的行業，包括電池、晶片、關鍵礦物、能源、藥品和生物科技，以及物流基礎設施等。
