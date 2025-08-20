日本出口創4年多來最大跌幅 亞股走勢分歧

中央社／ 香港20日綜合外電報導
受到日本出口出現令人憂慮的跡象影響，亞洲股市今天走勢分歧，投資人正等待美國決策官員釋出全球最大經濟體可能降息的訊號。 示意圖／AI生成
受到日本出口出現令人憂慮的跡象影響，亞洲股市今天走勢分歧，投資人正等待美國決策官員釋出全球最大經濟體可能降息的訊號。 示意圖／AI生成

受到日本出口出現令人憂慮的跡象影響，亞洲股市今天走勢分歧，投資人正等待美國決策官員釋出全球最大經濟體可能降息的訊號。

法新社報導，在美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於阿拉斯加舉行高峰會談後，投資人同樣關注近期為解決俄烏長期戰爭而颳起的外交旋風。

外界現將重點放在普亭與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）可能舉行的面對面會談，澤倫斯基已表態準備好與普亭會面。

東京股市今天大跌，收盤下跌1.5%。南韓和台北股市也收黑。

香港股市擺脫早盤跌勢，午後小幅反彈，終場上揚0.2%。

上海、雪梨、雅加達與曼谷股市也上揚，馬尼拉股市收平。

華爾街19日有多家主要科技企業股價大幅回落，包括美國晶片巨擘輝達（Nvidia）、美國國防產業數據分析承包商「帕蘭泰爾技術公司」（Palantir）及美國軟體巨擘甲骨文（Oracle）等。

儘管全球經濟面臨多項不確定因素，但今年科技股持續上漲，造成市場疑慮加深，進而引發拋售潮。

其中一個挑戰，便是川普今年對美國主要貿易夥伴加徵的嚴厲關稅。

官方數據今天顯示，日本7月出口創下4年多來最大跌幅。

日本 亞股 美國 國防 川普 日股 澤倫斯基

相關新聞

日本出口創4年多來最大跌幅 亞股走勢分歧

受到日本出口出現令人憂慮的跡象影響，亞洲股市今天走勢分歧，投資人正等待美國決策官員釋出全球最大經濟體可能降息的訊號

新興債市大翻身！市值破新高 違約風險降至七年低

新興市場過去五年的債務困境終於落幕，此區的債市市值創下紀錄新高，倒債風險指標也降至新冠疫情前的低點。

餐費漲不停+飲食習慣改變 近五成美國外食族選擇兒童餐

售價便宜的兒童餐，正成為美國成人外食族的新選擇；除了經濟實惠、份量也更沒負擔，美國麥當勞趕上此一趨勢，推出成人版的「快樂...

日股收黑！輝達等科技股領跌 華爾街股市下挫

在輝達（Nvidia）與其他受惠人工智慧（AI）熱潮的明星股領跌之下，華爾街股市下挫，日本東京股市今天也跟著收低

軟銀入股英特爾20億美元 業界直言止血關鍵在「換操盤手、切 IDM」

日本科技投資集團軟銀軟銀（SoftBank Group）於當地時間18日宣布以 20 億美元入股英特爾（Intel），取...

因應產能過剩…韓十家石化業者同意重整營運 大砍4分之1輕油裂解產能

南韓政府周三表示，十家石化業者已同意重整營運，包括大幅縮減輕油裂解產能。

