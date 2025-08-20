日本出口創4年多來最大跌幅 亞股走勢分歧

受到日本出口出現令人憂慮的跡象影響，亞洲股市今天走勢分歧，投資人正等待美國決策官員釋出全球最大經濟體可能降息的訊號。

法新社報導，在美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於阿拉斯加舉行高峰會談後，投資人同樣關注近期為解決俄烏長期戰爭而颳起的外交旋風。

外界現將重點放在普亭與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）可能舉行的面對面會談，澤倫斯基已表態準備好與普亭會面。

東京股市今天大跌，收盤下跌1.5%。南韓和台北股市也收黑。

香港股市擺脫早盤跌勢，午後小幅反彈，終場上揚0.2%。

上海、雪梨、雅加達與曼谷股市也上揚，馬尼拉股市收平。

華爾街19日有多家主要科技企業股價大幅回落，包括美國晶片巨擘輝達（Nvidia）、美國國防產業數據分析承包商「帕蘭泰爾技術公司」（Palantir）及美國軟體巨擘甲骨文（Oracle）等。

儘管全球經濟面臨多項不確定因素，但今年科技股持續上漲，造成市場疑慮加深，進而引發拋售潮。

其中一個挑戰，便是川普今年對美國主要貿易夥伴加徵的嚴厲關稅。

官方數據今天顯示，日本7月出口創下4年多來最大跌幅。